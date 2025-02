Mexico dọa kiện Google vì thay đổi tên Vịnh Mexico trên bản đồ

Ngày 13/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đang xem xét đệ đơn kiện dân sự đối với Google do tập đoàn này từ chối đổi tên gọi Vịnh Mỹ (Gulf of America) thành Vịnh Mexico (Gulf of Mexico) trên bản đồ trực tuyến Google Maps, theo đúng tên gọi quốc tế được công nhận.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh rằng tên gọi chính thức của vùng biển này là Vịnh Mexico và danh xưng này cần được duy trì, đồng thời khẳng định nếu Google không thay đổi lập trường, Chính phủ Mexico sẽ đệ đơn kiện nhằm bảo vệ tên gọi mang tính lịch sử liên quan đến chủ quyền quốc gia.

Tại cuộc họp báo, nữ Tổng thống cũng đề cập đến sắc lệnh do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, trong đó quy định việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trong phạm vi thềm lục địa của Mỹ.

Tuy nhiên bà Shienbaum nêu rõ sắc lệnh này không thể áp dụng cho toàn bộ vùng vịnh do Mexico và Cuba cũng có phần thềm lục địa riêng tại đây.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ. Google ngay sau đó đã cập nhật yêu cầu của sắc lệnh trên Google Maps. Theo đó, người dùng bản đồ của Google tại Mỹ sẽ thấy tên Vịnh Mỹ, trong khi người dùng ở Mexico vẫn thấy tên Vịnh Mexico trong khi người dùng ở các quốc gia khác có thể thấy cả hai tên./.

