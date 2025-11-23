Miễn thu phí đường bộ cho các đoàn xe cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ

Từ ngày 23/11, Tập đoàn Đèo Cả thực hiện miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các đoàn xe cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ khi đi qua 21 trạm thu phí do Đèo Cả quản lý, vận hành trên cả nước.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài tại khu vực Miền Trung-Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, làm gián đoạn đời sống và hoạt động sản xuất của nhiều địa phương. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Tập đoàn Đèo Cả triển khai miễn thu phí cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ, tạo điều kiện để các đoàn xe tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với việc mở làn miễn phí, Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Khu Quản lý đường bộ và các lực lượng chức năng địa phương để phân làn, phân luồng và hướng dẫn giao thông, giúp các phương tiện cứu trợ lưu thông nhanh chóng, an toàn qua trạm. Toàn bộ quá trình tạm dừng thu phí đều được ghi nhận và lưu trữ đầy đủ theo quy định, bảo đảm minh bạch trong quá trình triển khai.

“Hoạt động này cho thấy sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các địa phương ứng phó và phục hồi sau thiên tai, đồng thời tạo điều kiện để các đoàn thiện nguyện, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân thuận lợi hơn trong công tác vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm đến người dân bị ảnh hưởng,” lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả khẳng định./.

Mưa lũ miền Trung-Tây Nguyên: Ước tính thiệt hại hơn 13.000 tỷ đồng Mưa lũ đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế 13.078 tỷ đồng; trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.