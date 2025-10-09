Mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 13 giờ

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện số 7658/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.

Hồi 8 giờ ngày 09/10/2025, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,36m, mực nước hạ lưu 52,32m, lưu lượng về hồ 2.283 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.214 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang: Mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 13 giờ ngày 9/10/2025.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Theo đó, khi Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào hồi 13 giờ ngày 9/10/2025, để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Các tỉnh, thành phố báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

