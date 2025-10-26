Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên gây ngập lụt tại Huế

Chiều 26/10, lũ trên sông Hương và sông Bồ, hai hệ thống sông chính của thành phố Huế đã lên trên mức báo động 2 do mưa lớn trong những giờ qua.

Dự báo, lũ trên hai sông này tiếp tục lên khi mưa lớn còn kéo dài đến ngày 28/10.

Lũ lên làm ngập úng cục bộ tại một số tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Một số tuyến tỉnh lộ có đoạn ngập sâu đến 1,2 m, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, phân luồng, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trong đó, đường tỉnh 25B qua phường Hương Thủy nước tràn qua ngầm khoảng 1,1-1,2m, đang cấm người và phương tiện lưu thông.

Để đảm bảo an toàn ở hạ du, trong chiều cùng ngày, thành phố Huế đã phát lệnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền, Hương Điền qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến./.