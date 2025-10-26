Học sinh thành phố Huế nghỉ học ngày 27/10 do mưa lớn

Do mưa lớn, nước các sông dâng cao, chiều tối 26/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế có thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 25/10 đến 15 giờ ngày 26/10 phổ biến 100-200mm. Dự báo, từ 16 giờ 26/10 đến 16 giờ 28/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Tại các xã/phường như Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Hóa Châu, Dương Nỗ, Kim Trà, Hương An, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Hương Thủy, Vinh Lộc, Bình Điền, đều có lượng mưa từ 250-400mm, có nơi trên 550mm.

Các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5: có lượng mưa từ 250-450mm, có nơi trên 600mm. Các xã: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây-Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, có lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 700mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường/xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây-Lăng Cô...

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố. Đề phòng mưa với cường suất lớn trên 70mm/giờ và trên 150mm/3 giờ có thể gây ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố.

Chiều tối 26/10, mức lũ trên sông Hương, sông Bồ trên báo động 2. Một số đường ở trung tâm thành phố Huế ngập cục bộ./.

