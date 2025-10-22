Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học để ứng phó bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lớn trên diện rộng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có thông báo về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều 22/10 và cả ngày 23/10.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú được phép chủ động quyết định thời gian (giờ cụ thể) và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đưa đón con em về nhà, có thể sau bữa trưa.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa kịp đến đón, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, Sở yêu cầu tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh, không để học sinh tự ý rời trường khi điều kiện an toàn chưa được đảm bảo.

Các trường đại học tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc học tập của sinh viên, học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, hướng dẫn của Sở và địa phương về phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình bão, mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để thông báo kịp thời cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và người lao động chủ động ứng phó.

Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, các đơn vị phải báo cáo ngay cho Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Việc cho học sinh nghỉ học do ngập lụt, sạt lở tại các địa phương được thực hiện theo Công văn số 1788/SGDĐT-VP ngày 21/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ động ứng phó với bão số 12.

Sau bão, các đơn vị chủ động tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút, mưa ngớt để học sinh, học viên sớm trở lại học tập bình thường./.

