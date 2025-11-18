Mỹ công bố 6 công nghệ then chốt nhằm củng cố ưu thế quân sự

Ngày 17/11, Bộ Chiến tranh Mỹ đã công bố 6 lĩnh vực công nghệ then chốt, giảm so với 14 lĩnh vực thời chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, nhằm đẩy nhanh đổi mới và củng cố ưu thế quân sự vượt trội.

Những lĩnh vực này bao gồm trí tuệ nhân tạo ứng dụng - bao trùm từ công tác logistics, phân tích dữ liệu đến tác chiến tiền tuyến; công nghệ sản xuất sinh học - giúp tạo ra vật liệu quan trọng trong nước, giảm phụ thuộc bên ngoài; công nghệ logistics trong môi trường cạnh tranh; lượng tử và ưu thế thông tin trên chiến trường - kết hợp công nghệ lượng tử với các giải pháp truyền thống để tăng khả năng liên lạc và định vị trong môi trường bị gây nhiễu mạnh; năng lượng định hướng - bao gồm laser công suất cao và vũ khí vi sóng, được kỳ vọng giúp đánh chặn các thiết bị bay không người lái và tên lửa với chi phí thấp, tần suất bắn gần như không giới hạn; và cuối cùng là công nghệ siêu vượt âm - ưu tiên chuyển vũ khí siêu vượt âm từ giai đoạn thử nghiệm nhỏ lẻ sang sản xuất hàng loạt.

Thông cáo của Bộ Chiến tranh Mỹ khẳng định tất cả những lĩnh vực này đều nhằm đáp ứng các thách thức của chiến tranh hiện đại đối với quân đội nước này.

Thông cáo cũng nhấn mạnh đây là những công nghệ tiên tiến nhất, được thiết kế nhằm mang lại kết quả tức thời, hữu hình cho binh sỹ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách Nghiên cứu & Kỹ thuật Emil Michael cho biết kế hoạch mới sẽ mang lại các kết quả “nhanh hơn và tập trung hơn” cho lực lượng tác chiến thông qua việc hợp nhất các chương trình trùng lặp và điều hướng nguồn lực vào các công nghệ được đánh giá là sẽ định hình các xung đột tương lai.

Kế hoạch cũng phù hợp với Chiến lược AI của Tổng thống Donald Trump, định hướng Bộ Chiến tranh trở thành một tổ chức “AI-First” (đặt AI là ưu tiên hàng đầu).

Các quan chức cho biết sự chuyển hướng này sẽ tái định hình cách xử lý tình báo, quản lý logistics và triển khai vũ khí./.

