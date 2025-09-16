Mỹ mong muốn Qatar duy trì nỗ lực kết thúc xung đột Gaza

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mong muốn Qatar sẽ tiếp tục đóng vai trò “xây dựng” trong nỗ lực kết thúc xung đột tại Dải Gaza.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, ông Rubio cho rằng Qatar có thể giúp đạt được mục tiêu giải cứu tất cả 48 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, giải giáp Hamas và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Gaza.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tờ Times of Israel đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo Israel về cách xử lý vấn đề Qatar, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump nhấn mạnh Israel cần "hết sức, hết sức cẩn trọng" trong các động thái quân sự nhằm vào Qatar. Tổng thống Trump khẳng định dù Israel cần có biện pháp đối phó với Hamas, song nên lưu ý Qatar là "một đồng minh tuyệt vời của Mỹ."

Báo Times of Israel cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rubio dự kiến thăm chính thức tới Qatar trong ngày 16/9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết trong chuyến thăm này, ông Rubio sẽ tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Washington đối với an ninh và chủ quyền của Qatar, đặc biệt là sau cuộc tấn công gần đây của Israel vào thủ đô Doha./.

Không kích dữ dội trên khắp thành phố Gaza Các nhân chứng cho biết Israel đã tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào Gaza, sau khi Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này.