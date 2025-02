Mỹ tăng gấp đôi số lượng hãng tin phải rời khỏi văn phòng của Lầu Năm Góc

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo tăng gấp đôi số lượng hãng tin phải rời khỏi không gian văn phòng của Lầu Năm Góc để nhường chỗ cho những cơ quan truyền thông khác.

Đây là một phần trong "Chương trình luân chuyển truyền thông thường niên."

Trong thông báo, bộ trên nêu rõ sẽ thêm CNN, the Washington Post, the Hill và the War Zone vào danh sách các hãng truyền thông bị yêu cầu dọn văn phòng. Hiện những cơ quan truyền thông kể trên chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Một tuần trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đưa ra thông báo tương tự đối với New York Times, NBC News, Politico và Đài phát thanh quốc gia Mỹ (NPR). Các hãng tin bị ảnh hưởng vẫn giữ được tư cách thành viên của Đoàn Báo chí Lầu Năm Góc. Bộ trên giải thích quyết định luân chuyển để nhường chỗ cho các cơ quan truyền thông khác.

Các cơ quan báo chí mới sẽ được bố trí không gian làm việc tại Lầu Năm Góc gồm New York Post, Breitbart, the Washington Examiner, the Free Press, the Daily Caller, Newsmax, the Huffington Post và One America News Network.

Hơn 20 hãng tin hoạt động bên ngoài Lầu Năm Góc đưa tin về các hoạt động hằng ngày của quân đội Mỹ.

Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, đại diện cho các nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng, bày tỏ “bất ngờ và thất vọng” khi bộ quyết định tăng số lượng hãng tin phải rời khỏi không gian làm việc riêng tại Lầu Năm Góc trong 2 tuần từ 4 lên 8 hãng./.

