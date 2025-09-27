Nga: Kỷ lục thế giới mới về lặn tự do với độ sâu 126m

Với độ sâu 126m ở ngoài khơi bờ biển Limassol, Cộng hòa Síp trong nội dung lặn trọng lượng không đổi với chân vịt đôi, vận động viên tự do người Nga Alexey Molchanov đã phá kỷ lục thế giới 125m.

Với thành tích lặn xuống độ sâu 126m ở ngoài khơi bờ biển Limassol, Cộng hòa Síp trong nội dung lặn trọng lượng không đổi với chân vịt đôi, vận động viên tự do người Nga Alexey Molchanov đã phá kỷ lục thế giới 125m mà chính anh lập được vào năm ngoái.

Ở nội dung này, vận động viên lặn xuống và ngoi lên chỉ bằng cách sử dụng chân vịt gắn ở mỗi chân mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ thiết bị bên ngoài nào. Đây được coi là một trong những hạng mục lặn tự do đầy thử thách về mặt kỹ thuật vì nó kết hợp sức mạnh, khả năng kiểm soát và sức bền nín thở.

Ban tổ chức cho biết đây là kỷ lục thế giới thứ 40 của Molchanov ở mọi bộ môn kể từ khi anh bắt đầu lặn tự do vào năm 2004.