Nga sắp vận hành lại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc

Theo Reuters, ngày 26/9, Điện Kremlin cho biết các đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc còn nguyên vẹn nối từ Nga sang Đức có thể nhanh chóng được đưa vào vận hành trở lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng cuộc điều tra do Đức dẫn đầu về các vụ nổ 3 năm trước tại tuyến đường ống dưới biển Baltic này sẽ sớm hoàn tất.

Ông Peskov cũng nhắc lại việc tháng trước, một công dân Ukraine bị bắt tại Italy với cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công mà Moskva quy trách nhiệm trực tiếp cho Kiev.

Cũng trong ngày 26/9, Điện Kremlin khẳng định hai tuyến đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream đang vận hành hết công suất, đồng thời hợp tác năng lượng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và bày tỏ tin tưởng Ankara sẽ ngừng mua năng lượng của Nga theo đề nghị từ Washington./.

