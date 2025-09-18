Nghệ An ưu tiên trồng rừng gỗ lớn và đạt chứng chỉ FSC

Với lợi thế là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất cả nước, Nghệ An đang đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản theo hướng hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 500 triệu USD/năm, trở thành một trong những trung tâm chế biến gỗ của khu vực Bắc Trung Bộ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An tập trung phát triển vùng nguyên liệu tập trung, ưu tiên trồng rừng gỗ lớn và đạt chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững-yếu tố then chốt để sản phẩm gỗ có thể thâm nhập các thị trường cao cấp như EU, Mỹ, Nhật Bản.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có ít nhất 80.000 ha rừng gỗ lớn và 70.000 ha đạt chuẩn FSC.

Song song với việc phát triển vùng nguyên liệu, Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghiệp chế biến gỗ theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng chế biến sâu nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như ván MDF, viên nén gỗ, đồ gỗ nội thất và thủ công mỹ nghệ.

Tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, tận dụng các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để gia tăng năng lực cạnh tranh.

Một trong những định hướng quan trọng là triển khai Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An. Đây sẽ là trung tâm nghiên cứu, chế biến gỗ, đồng thời là đầu mối thu hút các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Mô hình này không chỉ góp phần phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ ổn định, mà còn hướng tới xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cho gỗ Nghệ An, khẳng định vị thế trên bản đồ xuất khẩu gỗ của Việt Nam.

Cùng với phát triển sản xuất, tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu quản lý và vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số. Nghệ An cũng đặt mục tiêu tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong quá trình phát triển ngành lâm nghiệp và chế biến gỗ. Sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân được coi là yếu tố then chốt để ngành gỗ Nghệ An bứt phá, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa bảo đảm phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Hiện nay, Nghệ An có tổng diện tích rừng 973.000 ha, trong đó gần 200.000 ha là rừng trồng cung cấp nguyên liệu cho chế biến. Diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ FSC đạt 32.630 ha và toàn tỉnh có hơn 34.000 ha rừng trồng gỗ lớn.

Theo thống kê, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng bình quân đạt 1,65 triệu m³/năm; riêng giai đoạn 2020-2024, tổng sản lượng đạt 7,9 triệu m³, tương đương bình quân hơn 1,58 triệu m³/năm.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.052 cơ sở chế biến gỗ và lâm sản, hình thành hệ thống sản xuất khá đa dạng, từ các cơ sở nhỏ lẻ đến những nhà máy quy mô lớn.

Giai đoạn 2020-2024, kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt trung bình 254,07 triệu USD/năm, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn khi tỉnh đẩy mạnh chế biến sâu và mở rộng thị trường./.

