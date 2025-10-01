Nghề nuôi lợn ở Đồng Tháp khởi sắc, nông dân lãi lớn

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, nhờ lợn hơi có giá, chăn nuôi mang lại hiệu quả, nghề nuôi lợn tại địa phương đang hồi phục mạnh, góp phần giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho nông hộ. Ước tính, toàn tỉnh hiện có tổng đàn lợn gần 670.000 con, tăng khoảng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giá lợn hơi cải thiện đã khuyến khích người nuôi mạnh dạn tái đàn. Cụ thể, giá lợn hơi tại Đồng Tháp đang dao động từ 5,5 - 6,3 triệu đồng/tạ (100 kg); với giá này, hộ chăn nuôi lãi từ 1,5 - 2 triệu đồng/ tạ.

Nắm bắt cơ hội giá lợn hơi có lợi cho người chăn nuôi; đồng thời, để phát huy tiềm năng và lợi thế ngành chăn nuôi lợn theo hướng bền vững, Đồng Tháp quan tâm khắc phục tình trạng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trước đây, khuyến khích bà con từng bước chuyển đổi sang quy mô trang trại, chăn nuôi tập trung; đầu tư áp dụng công nghệ cao nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi.

Định hướng quan trọng là chăn nuôi theo ngưỡng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cũng như chú trọng kiểm soát nguồn con giống sạch bệnh, khỏe mạnh và chất lượng tốt - một trong những yếu tố tiên quyết trong chăn nuôi hiện nay.

Ước tính, chỉ riêng khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 200 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư trang thiết bị chuồng trại hiện đại, ứng dụng các công nghệ cao vào quá trình sản xuất như: lắp đặt hệ thống chuồng lạnh; hệ thống ăn, uống tự động; lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời; lắp camera theo dõi; xây dựng phần mềm quản lý chăn nuôi để theo dõi nhập, xuất thức ăn, sử dụng thuốc thú y, vắc xin… Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả chăn nuôi nói chung.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; khuyến cáo người nuôi chú trọng tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, triển khai hiệu quả “Tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng” hàng năm.

Các xã vùng ngọt hóa Gò Công, vùng Đồng Tháp Mười và vùng kiểm soát lũ phía Tây là những địa phương có ngành chăn nuôi lợn phát triển mạnh tại tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, nông dân hướng đến tập trung đầu tư vốn liếng, nhân lực, kỹ thuật chăn nuôi quy mô lớn theo mô hình trang trại khép kín, tạo ra sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường, cung ứng nguồn nông sản chất lượng cho nhu cầu thị trường tiêu dùng.

Các xã Tân Phú Đông và Tân Thới nằm trên cù lao Lợi Quan ở hạ lưu sông Tiền vốn nhiễm mặn, có điều kiện thiên nhiên khắt nghiệt, hạn mặn vào mùa khô rất cực đoan cũng tích cực phát huy thế mạnh ngành chăn nuôi lợn hàng hóa trong tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai tại địa phương mình.

Theo đó, chỉ riêng hai xã trên cù lao Lợi Quan đã phát triển tổng đàn lên gần 20.000 con; hàng năm mang lại cho nông dân nguồn lợi kinh tế đáng kể.

Tại đây, có nhiều mô hình chăn nuôi lồng ghép với trồng trọt theo kiểu vườn – ao - chuồng mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, giúp nông hộ làm giàu trên miền đất khó như mô hình của ông Lê Văn Trúc, cư ngụ tại xã Tân Phú Đông đang áp dụng nhiều năm nay.

Ông Lê Văn Trúc chia sẻ, gia đình ông có 8 ha đất trước đây trồng lúa năng suất thấp, bấp bênh, vào mùa khô thì hạn hán và xâm nhập mặn gây nhiều thiệt hai, cuộc sống khó khăn.

Được sự hướng dẫn và khuyến khích của ngành nông nghiệp, ông chuyển đổi 7 ha sang trồng sả và trồng dừa còn lại xây cất chuồng trại chăn nuôi với qui mô tổng đàn lợn 50 con. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông còn lãi ròng khoảng 600 triệu đồng.

Ông Dương Tấn Sĩ, cư ngụ tại xã Tân Thới chuyên nuôi lợn theo mô hình trang trại khép kín trên đất cù lao cho biết, từ đầu năm đến nay, lợn thịt có giá, chăn nuôi lợn cho thu nhập cao nên sẽ là động lực để nông dân những địa bàn khó khăn quan tâm hơn đến việc tái đàn, phát triển và khôi phục nghề chăn nuôi lợn thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai nói chung.

Ông Dương Tấn Sĩ đánh giá, chăn nuôi theo mô hình trang trại khép kín, ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, cho ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe và môi trường là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả chăn nuôi và thu nhập cho hộ dân hiện nay.

Trang trại của ông Sĩ có lúc lên đến tổng đàn 400 con lợn vừa lợn thịt và lợn nái. Mỗi năm, nguồn lợi nhuận từ chăn nuôi trang trại của ông không dưới 500 triệu đồng.

Nhờ chăn nuôi trang trại, các ông Lê Văn Trúc, Dương Tấn Sĩ nhiều năm liền được tuyên dương là nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương./.

