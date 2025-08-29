Nghị quyết 71-NQ/TW: Cuộc cải cách về nhận thức, đột phá đầu tư cho giáo dục

Thay đổi căn bản nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo là điểm cốt lõi nhất của Nghị quyết 71-NQ/TW, là tiền đề để thực hiện, triển khai tất cả các giải pháp và các mục tiêu mà Nghị quyết đặt ra. Đây là chia sẻ của nhiều chuyên gia khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục đào tạo.

Cuộc cải cách trong nhận thức về giáo dục

Chia sẻ về Nghị quyết 71-NQ/TW, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội khẳng định Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ nhất quán quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” mà còn khẳng định vai trò, sứ mệnh của giáo dục là “quyết định tương lai của đất nước.”

“Đây là một cuộc cải cách lớn trong tư duy về giáo dục, là điểm mấu chốt trong đổi mới về nhận thức vì sản phẩm của giáo dục là con người, cũng chính là nguồn nhân lực chuẩn bị cho tương lai, quyết định tương lai của đất nước,” Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng chia sẻ này, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định điểm đột phá ấn tượng nhất trong Nghị quyết này là đột phá về tư duy, nhận thức và quyết tâm, quyết liệt thay đổi mạnh mẽ về thể chế trong giáo dục và đào tạo. Theo đó, Nghị quyết khẳng định giáo dục đào tạo không chỉ là quốc sách quan trọng hàng đầu, mà còn là nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc.

“Chính sự nhận thức này là gốc rễ, nền tảng cho những thay đổi,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nói.

Theo Giáo sư Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, “giáo dục là quốc sách hàng đầu” là quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua nhưng trên thực tế, quan điểm này vẫn chưa thực sự thấm nhuần trong nhận thức của nhiều người, nhất là lãnh đạo các địa phương. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục vẫn chưa tương xứng.

Nghị quyết 71-NQ/TW đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.”

Nghị quyết cũng nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.”

Nghị quyết 71-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo đột phá phát triển giáo dục đào tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Như vậy, tất cả các địa phương phải đầu tư phát triển để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu, phải đi vào thực tiễn và thẩm thấu trong tất cả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của của địa phương. Khi từ chính quyền đến toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng đều quan tâm đến giáo dục với tư duy đó, giáo dục sẽ có một môi trường, cộng đồng, không gian để phát triển, là sự động viên khích lệ cho nhà giáo cống hiến tận tụy và có sự sáng tạo để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đột phá trong đầu tư

Cũng theo Giáo sư Thái Văn Thành, điều quan trọng thứ hai là sự đột phá trong đầu tư cho giáo dục, từ phổ thông đến đại học, trong đó, Nghị quyết nêu rõ phân bổ chi đầu tư đạt ít nhất 5% tổng chi ngân sách nhà nước và chi cho giáo dục đại học đạt ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước. Phải đầu tư rất thực tế mới có các phòng thí nghiệm ngang tầm quốc tế, có chính sách thu hút nhân tài.

Nghị quyết cũng quy định các ưu đãi rất nổi trội cho đội ngũ nhà giáo đồng thời giải phóng rất nhiều nút thắt như cho phép nghiên cứu, hình thành thí điểm mô hình trường học mới, phát huy thế mạnh của địa phương, của từng cơ sở giáo dục.

Cùng chia sẻ này, bà Nguyễn Thị Mai Hoa cho rằng điểm đột phá của Nghị quyết 71-NQ/TW chính là hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; nhất là tinh thần đột phá về nguồn lực, động lực và không gian mới cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, Nghị quyết đột phá trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển; bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

“Đây là mấu chốt quan trọng, tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn, khắc phục bất cập về cơ chế, chính sách đối với giáo dục và đào tạo,” bà Nguyễn Thị Mai Hoa nói.

Cũng theo bà Hoa, một điểm đột phá nữa của Nghị quyết 71-NQ/TW là sự quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nghị quyết 71-NQ/TW không chỉ đưa ra chủ trương, mà còn yêu cầu thời điểm phải triển khai thực hiện từ năm 2026; một số nội dung phải được triển khai bắt đầu từ năm học mới 2025-2026.

“Đây là mệnh lệnh hành động, hy vọng sẽ tạo được sự chuyển động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị chăm lo cho giáo dục và đào tạo,” bà Nguyễn Thị Mai Hoa nói./.

