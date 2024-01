Adobe cho biết các chương trình giảm giá mua sắm trực tuyến đạt mức cao kỷ lục trong mùa nghỉ lễ này, trong đó đồ điện tử được giảm tới 31%, so với 25% vào năm 2022.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Montebello, California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người Mỹ đã tăng cường mua sắm trực tuyến trong dịp lễ cuối năm 2023, chi tiêu kỷ lục cho các mặt hàng điện tử, đồ chơi và các mặt hàng khác trị giá 222 tỷ USD.

Theo báo cáo của Adobe Analytics công bố ngày 5/1, mức chi tiêu từ ngày 1/11- 31/12 đã tăng 4,9% so với mùa mua sắm nghỉ lễ trước đó. Adobe cho biết các chương trình giảm giá sâu, cũng như tùy chọn mua ngay-trả tiền sau đã thu hút người tiêu dùng.

Báo cáo này đã giúp củng cố thêm bằng chứng cho thấy người dân Mỹ vẫn đang chi tiêu mạnh mẽ, dù cho có nhiều người tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ không thích tình hình kinh tế hiện nay.

Trước đó, Adobe đã báo cáo rằng người mua sắm đã chi kỷ lục 12,4 tỷ USD cho việc mua sắm trực tuyến chỉ riêng trong ngày Cyber Monday.

Lạm phát cao "phủ bóng" lên mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ dự kiến doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ tháng 11 và tháng 12 năm nay sẽ tăng từ 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm mạnh so với mức tăng 13,5% vào năm 2021.

Để thu hút người tiêu dùng, các nhà bán lẻ đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi.

Adobe cho biết các chương trình giảm giá mua sắm trực tuyến đạt mức cao kỷ lục trong mùa nghỉ lễ này, trong đó đồ điện tử được giảm tới 31%, so với 25% vào năm 2022. Giá đồ chơi giảm 28% so với mức 34% vào năm 2022, còn quần áo giảm 24% so với mức 19% của năm 2022.

Người tiêu dùng cũng tận dụng ưu đãi mua trước-trả sau, tăng 14% so với năm ngoái lên mức kỷ lục 16,6 tỷ USD.

Các số liệu của Adobe không được điều chỉnh theo lạm phát. Theo Adobe, giá bán trực tuyến đã giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12/2023. Điều đó có nghĩa là việc tăng chi tiêu trong mùa lễ này là do nhu cầu tăng chứ không phải do biến động giá cả./.