Ngày 22/8, Hiệp hội Càphê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Càphê Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 thành viên.

Ông Trịnh Đức Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Càphê Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhằm góp phần phát triển ngành hàng càphê của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung, Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới với nhiều giải pháp cụ thể; trong đó, xác định Hiệp hội tiếp tục giữ vững vai trò cầu nối giữa hội viên và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của Hiệp hội càphê Buôn Ma Thuột, đến nay nhãn hiệu “Buon Ma Thuot Coffee” được bảo hộ tại 32 quốc gia với các hình thức bảo hộ khác nhau, trong đó bảo hộ dưới hình thức “Chỉ dẫn địa lý” tại 28 quốc gia, gồm 27 quốc gia trong khối EU sau khi Hiệp định song phương EVFTA có hiệu lực từ tháng 7/2020 và Thái Lan; bảo hộ dưới hình thức “Nhãn hiệu tập thể," “Nhãn hiệu chứng nhận” tại 3 quốc gia là Trung Quốc, Singapore, Canada; bảo hộ dưới hình thức “Tên gọi xuất xứ hàng hóa” tại Nga.

Trên nền tảng định hướng phát triển ngành càphê giai đoạn 2025-2030, Hiệp hội chủ động đề xuất, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông nghiệp tái sinh, giảm phát thải, đáp ứng Quy định chống phá rừng (EUDR); thúc đẩy sản xuất, kinh doanh càphê có chứng nhận chứng nhận địa lý Buôn Ma Thuột, càphê bền vững, càphê đặc sản và càphê chế biến sâu. Đồng thời, áp dụng khoa học công nghệ, tăng cường truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng từ vườn đến ly; khuyến khích hội viên áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và cắt giảm chi phí sản xuất, góp phần hiện thực hóa Đề án phát triển càphê bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của tỉnh Đắk Lắk và Đề án phát triển càphê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc của Hiệp hội Càphê Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Càphê, Cacao Việt Nam, trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội càphê Buôn Ma Thuột cần mở rộng mạng lưới hội viên, nhất là các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến sâu, đơn vị sở hữu chỉ dẫn địa lý, đơn vị sản xuất càphê đặc sản, càphê bền vững, càphê hữu cơ; xây dựng hệ sinh thái càphê kết nối nông dân, hợp tác xã, nhà chế biến, nhà phân phối, người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, quản lý và phát huy hiệu quả càphê có Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; phát triển thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột là thương hiệu quốc gia của ngành càphê Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2019-2025, Hiệp hội càphê Buôn Ma Thuột cùng các hội viên đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển ngành hàng. Nổi bật là chuyển đổi mô hình canh tác sang hướng thông minh và bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế biến; phát triển càphê đặc sản, càphê chất lượng cao; mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực tiềm năng tại châu Á, Trung Đông và châu Phi…

Càphê là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có giá trị xuất khẩu duy trì ở mức cao, đạt khoảng 3-4 tỷ USD mỗi năm và dự báo năm 2025 có thể vượt 8 tỷ USD.

Tại Đắk Lắk, với thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột - thủ phủ càphê của Việt Nam, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng, chiếm khoảng 30-35% sản lượng càphê toàn quốc. càphê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đóng góp lớn vào tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh, đồng thời là sinh kế của hàng trăm nghìn hộ nông dân./.

