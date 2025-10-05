Nhật Bản: Tàu du lịch đâm vào cầu cảng khiến nhiều người bị thương

Ngày 5/10, một tàu du lịch tải trọng 122 tấn đã đâm vào cầu cảng tại cảng Numazu ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản khiến 15 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu du lịch Chidori có 38 hành khách và 2 thủy thủ. Những người bị thương gồm 14 hành khách và một thủy thủ.



Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản tại Shizuoka và Sở cứu hỏa địa phương, một hành khách trên tàu đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp để thông báo về vụ việc.

Người này cho biết một số người đã bị ngã xuống cầu thang sau cú va chạm ban đầu.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

