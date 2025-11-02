Nhiều dự án giao thông bị chậm tiến độ, liệu có về đích vào cuối năm nay?

Nhiều dự án có mốc tiến độ hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều công trình đang bị chậm tiến độ và cần có các giải pháp quyết liệt, tập trung chỉ đạo mới mong có thể về đích đúng hẹn.

18 dự án bị chậm tiến độ

Theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), hiện tại, có 5 dự án có tiến độ chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dịp 19/12/2025, gồm: Dự án thành phần 2 Biên Hòa-Vũng Tàu sản lượng đạt khoảng 62%, chậm 1,5%, Quy Nhơn-Chí Thạnh sản lượng đạt khoảng 86,6%, chậm 1,6%; Chí Thạnh-Vân Phong sản lượng đạt khoảng 87,6%, Gói thầu XL02 chậm 2,9%.

Đặc biệt, 2 dự án Cần Thơ-Hậu Giang sản lượng đạt khoảng 80,1%, chậm 3,8%; Hậu Giang-Cà Mau sản lượng đạt khoảng 74%, chậm 5%. Các dự án gặp nhiều khó khăn nên đến nay mới đủ điều kiện dỡ tải khoảng 67/83km, khối lượng thi công móng, mặt đường còn lại rất lớn (còn khoảng 42/101Km cấp phối đá dăm, 74/110km bêtông nhựa chưa thi công).

Nước rút thi công các dự án cao tốc trọng điểm để thông tuyến dịp 19/12 Hàng loạt những dự án cao tốc trọng điểm quốc gia với mốc về đích vào dịp 19/12 tới đang được các ban quản lý và nhà thầu thi công ngày. đêm để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Khẳng định Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên, qua theo dõi tình hình triển khai trong tháng, lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá tiến độ triển khai Dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau vẫn chậm so với yêu cầu, phải có các giải pháp quyết liệt để hoàn thành dự án vào ngày 19/12/2025.

Hàng loạt các dự án giao thông có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm nay đang bị chậm tiến độ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, có 5 dự án phải tập trung chỉ đạo mới có thể hoàn thành năm 2025 gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh sản lượng đạt khoảng 81,3%, chậm 3%; Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang sản lượng đạt khoảng 86,9%, chậm khoảng 3,6%; Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng sản lượng đạt khoảng 59%, chậm 19%; Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, đường sắt cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia sản lượng đạt khoảng 63%, chậm 3%; Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B Lạng Sơn sản lượng đạt khoảng 65,9%, chậm 3,8%.

Ngoài ra, có 8 dự án kế hoạch hoàn thành năm 2025 nhưng không đáp ứng yêu cầu gồm: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-ngã ba Trung Sơn sản lượng đạt khoảng 30,4% chậm 47,6%, đoạn Rạch Sỏi-Vĩnh Thuận sản lượng đạt khoảng 50%, chậm 15,6%; Dự án Quốc lộ 2 sản lượng mới đạt khoảng 1,7%; Dự án cầu đường sắt Đuống sản lượng đạt khoảng 49,5% (Gói XL-01 cơ bản đáp ứng tiến độ, gói XL-02 chậm 35% do chưa được bàn giao mặt bằng để thi công), Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý sản lượng đạt khoảng 33,5%, chậm 10%; Dự án Quốc lộ 8C sản lượng đạt khoảng 69% (đoạn từ Thiên Cầm-Quốc lộ 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu; đoạn từ Quốc lộ 8-đường Hồ Chí Minh chậm 23%); Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ sản lượng đạt khoảng 21,5%, chậm 25,4%; Dự án Quốc lộ 14B sản lượng đạt khoảng 33,8%, chậm 36,3%.

Đánh giá tiến độ thi công từng tuần

Thời gian còn lại để hoàn thành các dự án không nhiều, lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cho rằng nếu các đơn vị không quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong tổ chức thi công và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ sẽ không thể hoàn thành theo kế hoạch.

Do đó, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư thường trực trên công trường để kịp thời xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc; chủ động làm việc với các địa phương để bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án; rà soát lại tiến độ, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật lực, khắc phục các khó khăn về thời tiết, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ bị chậm, thi công hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đoạn tuyến.

“Hằng tuần, người đứng đầu chủ đầu tư phải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá tiến độ của từng nhà thầu, đánh giá khả năng hoàn thành của từng đơn vị để có các giải pháp xử lý đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã được chấp thuận, kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng (trường hợp cần thiết, cần huy động thêm các nhà thầu mạnh vừa thi công hoàn thành các dự án cao tốc để hỗ trợ),” lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng nhấn mạnh.

Một hầm đường bộ tại Dự án cao tốc Bắc-Nam đang được thi công, hoàn thiện. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Về tiến độ giải ngân tại các dự án giao thông, phía Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng thông tin thêm, theo báo cáo của các chủ đầu tư, một số dự án có tiến độ giải ngân chậm một phần do nguyên nhân khách quan như tiến độ giải phóng mặt bằng tại các địa phương chậm kéo dài, nguồn cung vật liệu thiếu hụt,… Một số chủ đầu tư đã kiến nghị cho phép tăng mức tạm ứng hợp đồng trên 30%.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng lưu ý các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động tập kết vật liệu tại công trường (đặc biệt là các loại vật tư, thiết bị nhập khẩu) cũng như tổ chức sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư./.

Thủ tướng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo” hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc và cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành năm 2025.