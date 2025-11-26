Nông dân Mỹ mong muốn tiếp cận hơn nữa thị trường Việt Nam

Ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phụ trách thương mại và nông nghiệp với nước ngoài Luke J. Lindberg cho biết Mỹ mong muốn tiếp cận hơn nữa thị trường tại Việt Nam.



Tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra ở trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Mỹ ở New York, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại New York, Thứ trưởng Nông nghiệp Luke Lindberg cho biết nông dân Mỹ rất hào hứng trước viễn cảnh tiếp cận hơn nữa thị trường mới tại Việt Nam. Cũng theo ông Lindberg, Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất vào Mỹ. Tuy nhiên, thuế quan hiện nay đang trở thành rào cản đối với hoạt động xuất nhập khẩu từ cả hai phía.



Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí nước ngoài tại New York của Bộ Nông nghiệp Mỹ. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Liên quan tới khả năng Washington hạ thuế nhập khẩu cho hàng nông sản Việt Nam trong tương lai gần, Thứ trưởng Lindberg xác nhận Mỹ và Việt Nam đã nhất trí về một thỏa thuận khung.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng các chuyên gia đàm phán đang tích cực thương lượng một thỏa thuận chi tiết và đầy đủ hơn. Ông Lindberg tin tưởng việc nông sản Mỹ tiếp cận hơn nữa thị trường Việt Nam sẽ góp phần tái cân bằng quan hệ thương mại giữa hai nước.



Trong một tuyên bố liên quan, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins thông báo Mỹ sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển hiện đại hóa ngành nông nghiệp và chuyển đổi sang tăng trưởng theo định hướng thị trường, thông qua những chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp Mỹ như Thực phẩm vì Tiến bộ, McGovern Dole hay Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu… Theo bà Rollins, các chương trình này đang giúp thúc đẩy nỗ lực nâng cao năng suất, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng liên kết thương mại, nổi bật là những thành tựu đạt được ở Kenya, Ethiopia và Việt Nam.



Tại tọa đàm bàn tròn sau đó, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên - Đại biện lâm thời Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - cho biết hợp tác nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với Mỹ dựa trên lợi ích chung, tính bền vững và minh bạch. Đại diện Việt Nam ghi nhận vai trò lãnh đạo của Mỹ trong lĩnh vực này, đồng thời ủng hộ nhiều sáng kiến đa phương do Washington dẫn đầu trước đây và sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến mới của Mỹ, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế, thương mại công bằng và khả năng phục hồi môi trường.

Việt Nam đánh giá cao việc được coi là quốc gia ưu tiên trong Chương trình Thực phẩm vì Tiến bộ và hy vọng tiếp tục hợp tác theo chương trình này. Đại biện lâm thời Nguyễn Hoàng Nguyên nhấn mạnh Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục đối thoại để tìm cách xem xét lại các mức thuế quan nhằm tạo ra một môi trường thương mại thuận lợi hơn và cùng có lợi./.

