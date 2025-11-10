Phát hiện xưởng gốm cổ có niên đại khoảng 8.000 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một xưởng gốm chuyên dụng, có niên đại khoảng 8.000 năm, tại Gò Ulucak ở thành phố cảng Izmir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 10/11, người phụ trách công trình khai quật Ozlem Cevik cho biết xưởng này rộng khoảng 300m2, trong đó có một căn phòng rộng 48m2.

Bà Cevik cho biết phát hiện này có ý nghĩa quan trọng vì dù các nhà nghiên cứu lâu nay đã suy luận dựa trên các bằng chứng thu được rằng sản xuất đồ gốm đã trở nên chuyên môn hóa vào khoảng năm 6.000 năm trước Công nguyên trên một khu vực trải dài từ phía Bắc Lưỡng Hà đến Hy Lạp, nhưng không có bằng chứng trực tiếp nào về những xưởng như vậy.

Phát hiện tại Ulucak cung cấp bằng chứng vật lý đầu tiên về sản xuất đồ gốm có tổ chức ở Anatolia và làm nổi bật nguồn gốc sâu xa của nghề thủ công gốm ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy lịch sử lâu đời của khu vực này như một trung tâm sản xuất lành nghề./.

