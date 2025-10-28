Phát triển bền vững và chuyển đổi Xanh là động lực mới cho sản xuất công nghiệp

Sáng ngày 28/10, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã tổ chức hội thảo chuyên đề về “Phát triển bền vững và chuyển đổi Xanh trong sản xuất công nghiệp.” Sự kiện nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 và thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới nền sản xuất Xanh, bền vững.

Cam kết hướng tới phát thải ròng bằng 0

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến công, nhấn mạnh rằng năm 2025 đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu. Điều này yêu cầu Việt Nam phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh sản xuất và cải thiện môi trường kinh doanh để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao.

“Chuyển đổi Xanh và phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa. Các ngành công nghiệp cần đổi mới công nghệ, tiến tới sản xuất sạch hơn và áp dụng kinh tế tuần hoàn,” bà Giang nhấn mạnh.

Ông Phạm Trường Sơn, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến công cũng cho biết tại COP26 (năm 2021), Việt Nam đã chính thức cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chính sách phát triển của Việt Nam, chuyển từ “kinh tế dựa trên carbon” sang kinh tế Xanh và tuần hoàn. Để hiện thực hóa cam kết này, Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng hệ thống chính sách và khung pháp lý phù hợp.

Theo ông Sơn, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã dành riêng một chương cho ứng phó biến đổi khí hậu, quy định cụ thể việc kiểm kê khí nhà kính và phát triển thị trường carbon. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Nghị định 119/2025 đã thiết lập cơ sở pháp lý cho việc kiểm kê khí nhà kính và xây dựng cơ chế trao đổi tín chỉ carbon.

“Hơn 2.100 doanh nghiệp thuộc diện phải kiểm kê khí nhà kính, trong đó ngành Công Thương chiếm tới 83% tổng số cơ sở phát thải. Việc kiểm kê khí nhà kính không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc,” ông Sơn nhấn mạnh.

Hội thảo chuyên đề về “Phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, giảm phát thải khí nhà kính không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là động lực phát triển bền vững. Việc chủ động chuyển đổi sang công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, và tham gia thị trường carbon sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua rào cản Xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, và tạo dựng thương hiệu quốc gia Xanh, bền vững trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp phải coi chuyển đổi Xanh là chiến lược

Bà Trần Thu Hằng, đại diện Phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi Xanh, cho biết xu hướng phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa toàn cầu. Bà nhấn mạnh rằng doanh nghiệp Việt Nam cần coi chuyển đổi Xanh là một phần trong chiến lược phát triển của mình, không chỉ là yêu cầu tuân thủ.

Ngành Công Thương đang thực hiện nhiều định hướng chính sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trong sản xuất công nghiệp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất Xanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo hành lang pháp lý cho quá trình chuyển đổi Xanh.

Bà Hằng khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức trong nước và quốc tế là rất quan trọng, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Công Thương trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.”

Nguồn lực tài chính được xác định là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp triển khai các mô hình sản xuất bền vững và đổi mới sáng tạo. Bà Hằng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động truyền thông và đào tạo, nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về phát triển bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, hợp tác quốc tế được coi là kênh quan trọng để thu hút nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế, phục vụ triển khai các chính sách ưu tiên về phát triển bền vững và chuyển đổi Xanh trong ngành Công Thương./.

