Philippines vượt Ấn Độ, đứng đầu bảng xếp hạng gia công toàn cầu

Philippines được xếp hạng số 1 toàn cầu về điểm đến gia công trong một bảng chỉ số quốc tế, vượt qua quốc gia dẫn đầu truyền thống là Ấn Độ nhờ lợi thế về chi phí cạnh tranh, trình độ tiếng Anh và năng lực lực lượng lao động.

Theo Chỉ số nhân lực gia công toàn cầu (GOTI) mới nhất của Ataraxis, Philippines đạt 90,65 điểm, đứng trên Malaysia và Ấn Độ, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Báo cáo cho biết “sự cân bằng mạnh mẽ giữa chi phí, tiếng Anh và nguồn nhân lực” là những yếu tố then chốt giúp Philippines đạt vị trí dẫn đầu. Bảng xếp hạng 10 trung tâm gia công hàng đầu gồm Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Chile, Nam Phi, Nigeria, Peru, Indonesia, Argentina, Romania.

Theo phân tích chi tiết của chỉ số, Philippines vượt Ấn Độ về trình độ tiếng Anh, đạt 90 điểm so với 60 điểm của Ấn Độ, theo phân tích chi tiết của chỉ số. Nước này cũng xếp thứ 2 tại châu Á và thứ 28 toàn cầu về năng lực tiếng Anh, ngang với các quốc gia như Ireland, Thụy Sĩ và Monaco, đồng thời cao hơn Tây Ban Nha, Brazil và Mexico.

Về hạ tầng số, Philippines đạt 70 điểm, cao hơn mức 50 của Ấn Độ. Báo cáo dẫn chứng khả năng kết nối mạnh tại các trung tâm lớn như Manila, Cebu và Davao, với hơn 73,6% dân số hiện đã truy cập Internet. Điểm số hạ tầng của Philippines cũng tương đương với mức của Singapore và Thụy Sĩ, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nam Phi, Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Dù vậy, Ấn Độ vẫn có lợi thế về độ sâu nguồn nhân lực, đạt điểm tuyệt đối 100, so với 90 của Philippines. Hai nước có mức điểm tương đương về chi phí lao động (96 điểm) và độ ổn định môi trường kinh doanh (60 điểm), cho thấy những điểm mạnh tương đồng về chi phí và môi trường đầu tư.

Báo cáo cũng ghi nhận sự chuyển dịch trong cơ cấu ngành gia công của Philippines, từ các dịch vụ thoại truyền thống sang các vị trí chuyên môn cao hơn như kế toán, phân tích dữ liệu, trợ lý y tế từ xa và xử lý hóa đơn y tế.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục chiếm ưu thế ở các lĩnh vực kỹ thuật số mang tính kỹ thuật cao như kỹ sư phần mềm, phát triển ứng dụng di động và phân tích tài chính./.

