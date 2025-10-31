Phó Thủ tướng: Khẩn trương đưa lương thực, thực phẩm đến nơi bị cô lập

Tiếp tục kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại Quảng Ngãi, chiều 31/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình tại xã Ngọc Linh (địa phương cách trung tâm tỉnh hơn 6 giờ lưu thông bằng ôtô).

Đến thăm gia đình ông A Bả (thôn Làng Mới) - hộ dân bị thiệt hại nặng do sạt lở núi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ với những mất mát, khó khăn của gia đình cũng như nhiều hộ dân trong thôn.

Phó Thủ tướng tặng quà động viên gia đình ông A Bả sớm vượt qua khó khăn; đề nghị chính quyền địa phương sớm rà soát, có phương án hỗ trợ gia đình cũng như các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở.

Sau khi kiểm tra thực tế điểm sạt lở tại thôn Làng Mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết những ngày mưa kéo dài vừa qua đã gây sạt lở nghiêm trọng ở cả 22 thôn. Nhiều gia súc, gia cầm, hoa màu của người bị cuốn trôi. Sạt lở khiến hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, vị trí sạt lở núi nặng nhất tại thôn Làng Mới (ngày 28/10) gây chia cắt, cô lập 5 thôn gồm: Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân, Tu Răng.

Đến nay, sau 4 ngày, vị trí sạt lở trên vẫn chưa được khắc phục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của 430 hộ dân tại 5 thôn với hơn 1.700 khẩu.

Ông A Phương kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí để địa phương khắc phục sạt lở, hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần sớm hỗ trợ xã khắc phục sạt lở, hư hỏng lớn về hạ tầng.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trước mắt chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu trợ người dân vùng bị ảnh hưởng nặng do sạt lở; khắc phục nhanh hạ tầng tại các địa phương trong tỉnh.

Chia sẻ với cấp ủy chính quyền xã Ngọc Linh đã nỗ lực khắc phục hậu quả do sạt lở, Phó Thủ tướng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã khẩn trương cứu trợ đưa lương thực, thực phẩm đến các thôn đang bị cô lập, ứng cứu người dân. Ngoài nguồn lực của địa phương cần có sự trợ giúp từ lực lượng quân đội, đảm bảo không để người dân bị đói, khát.

Trong thời gian nhanh nhất, địa phương phải có giải pháp sớm khắc phục sạt lở, giải quyết việc đi lại cho nhân dân, đảm bảo điều kiện học tập của trẻ em.

Phó Thủ tướng giao lực lượng công an cảnh báo, nghiêm cấm không cho người dân đi lại ở vị trí sạt lở nguy hiểm ở thôn Làng Mới. Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Linh cần thống kê ngay thiệt hại nhà ở, gia súc, gia cầm, lên phương án hỗ trợ cho nhân dân; đồng thời có phương án khôi phục sản xuất, sớm đưa trẻ em trở lại trường học.

Dịp này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tặng nhiều phần quà, động viên người dân Ngọc Linh sớm vượt qua khó khăn do mưa lũ, sạt lở./.