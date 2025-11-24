Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với Tây Ninh về phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2025, Tây Ninh phải tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là mục tiêu về tăng trưởng kinh tế để góp phần phát triển địa phương, cùng cả nước tạo nguồn lực, khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra thời gian qua, tạo tiền đề để bứt phá trong giai đoạn mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng các đơn vị liên quan tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 đạt 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Trong công tác chuẩn bị đầu tư, các địa phương cần rà soát, tránh đầu tư dàn trải, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư các công trình, dự án có quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tây Ninh cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, trong đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện cho các địa phương cấp xã.

Trong công tác nhân sự, tỉnh cần quan tâm bố trí cán bộ có chuyên môn, có năng lực, đúng người, đúng việc; quan tâm đào tạo, hướng dẫn về chuyển đổi số trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị như: Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển khu vực kinh tế tư nhân; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật...

Tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Về lâu dài, tỉnh cần định hướng phát triển theo hướng thu hút đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, xanh, đảm bảo môi trường.

Tỉnh phát triển hài hòa các mối quan hệ lao động-việc làm, thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử; chú trọng phát triển các thiết chế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Liên quan đến các kiến nghị của Tây Ninh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Trương Văn Liếp cho biết từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có sự phục hồi rõ nét, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2025 đạt 9,52%, đứng đầu vùng Đông Nam bộ và xếp hạng 8/34 trên cả nước.

Tổng thu ngân sách đến ngày 20/11 đạt gần 46.300 tỷ đồng, đạt 124,3% dự toán Trung ương giao, tăng 32,3% cùng kỳ.

Tây Ninh đã giải ngân gần 11.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 70,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 67,5% kế hoạch của địa phương...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ dự án Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Các dự án giao thông trọng điểm triển khai đạt tiến độ khá tốt. Cụ thể, dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Ninh đạt 86,7% và dự kiến thông xe kỹ thuật chính thức ngày 19/12.

Dự án Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh đang được tập trung thực hiện thống nhất tim tuyến, cắm cọc phạm vi giải phóng mặt bằng các vị trí hướng tuyến thẳng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng...

Dự án thành phần 4, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh, đang được tập trung thực hiện với tiến độ đạt 73,19% so với phương án được duyệt, đã chi trả hơn 2.237/3.056 tỷ đồng kinh phí bồi thường cho người dân.

Dự án ĐT.823D khối lượng thực hiện đến nay đạt 61%, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025...

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau gần 5 tháng triển khai, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động nhiều giải pháp, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ổn định, thông suốt, không để khoảng trống pháp lý, duy trì hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự ở những vị trí còn khuyết bảo đảm tiến độ theo quy định. Việc bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và triển khai các dịch vụ hành chính công được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường...

Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại Tây Ninh vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Một số địa phương thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn, kinh nghiệm về một số lĩnh vực quản lý như xây dựng, quản lý đất đai, kinh tế. Số lượng biên chế theo khung định hướng của Trung ương hiện nay còn ít so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Việc giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn trễ hạn, làm ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã và các sở, ngành chưa vận hành đồng bộ; điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các địa phương cấp xã còn hạn chế...

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm kiến nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 cho tỉnh, trong đó quan tâm hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các dự án chống sạt lở, biến đổi khí hậu.

Tây Ninh đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Công an xem xét chia sẻ dữ liệu, kết nối với Hệ thống của tỉnh để theo dõi quá trình giải quyết Thủ tục hành chính được tốt hơn (Bộ Tài chính: phần mềm đăng ký kinh doanh, Bộ Công an: phần mềm cấp giấy phép lái xe)...

Các Bộ ngành Trung ương tăng cường chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng số, quản trị, sử dụng hệ thống và an toàn thông tin cho đội ngũ công chức cấp xã; xem xét có chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân sự công nghệ thông tin có chất lượng làm việc tại cấp xã...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ tại dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh./.

