Phú Thọ sơ tán hơn 230 hộ dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 3 từ chiều tối ngày 21/7 đến 7 giờ ngày 22/7 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa và mưa to, lượng mưa đo được tại An Binh (xã An Binh) 93,6 mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6 mm; Ban Quản lý Ngọc Sơn (xã Ląc Sơn) 64,4 mm…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to chưa gây thiệt hại nhiều về tài sản, tính mạng của nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường như: xã Dũng Tiến, Nật Sơn, Mường Hoa, Mường Vang, Thanh Mai, Cao Phong… đã tiến hành sơ tán 230 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn,

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 21 đến ngày 23/7 trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, riêng phía Tây và Tây Nam 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để công tác ứng phó với cơn bão số 3 được kịp thời, hiệu quả, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ và các sở, ngành đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai tới các xã, phường để chủ động ứng phó kịp thời./.

Nghệ An: Bộ đội Biên phòng bám cơ sở, giúp dân ứng phó bão số 3 Các đơn vị biên phòng của tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng kêu gọi gần 850 phương tiện với hơn 4.400 lao động vào nơi trú tránh bão an toàn.