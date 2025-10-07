Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng đi vào chiều sâu

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), Tiến sỹ Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen, đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của Tiến sỹ Kambiz Ghawami trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Đức nói chung, bang Hessen nói riêng trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức nói chung và với bang Hessen nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết lĩnh vực dân số là nội dung quan trọng được Quốc hội Việt Nam quan tâm với những quan điểm mới, coi đây là động lực của tăng trưởng và cần các chính sách khuyến khích để có lực lượng lao động trẻ trong tương lai.

Với sự hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ tri thức thông qua hợp tác trao đổi đoàn, mời các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam và Đức tham dự; trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực Đức có thế mạnh; đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập bang Hessen.

Mong muốn Tiến sỹ Kambiz Ghawami tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Đức nói chung, với bang Hessen nói riêng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Quốc hội điện tử, chuyển đổi số, chuyển giao khoa học công nghệ; phát huy vai trò của Đại học Việt-Đức; quản lý tài chính-ngân sách...

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Tiến sỹ Kambiz Ghawami bày tỏ quan tâm đến dự án Luật Dân số dự kiến sẽ được trình Quốc hội Việt Nam tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Tiến sỹ Kambiz Ghawami khẳng định với tình cảm và trách nhiệm của mình, ông sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Đức, trong đó có bang Hessen sẽ không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển tốt đẹp./.

