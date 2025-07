Quảng Ngãi: Bé trai xuất huyết não bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát

Ngày 19/7, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé trai L.A.K (sinh năm 2024) bị xuất huyết não bất thường khi được gửi tại Trường mầm non tư thục Như Ý.

Ông Hưng thông tin khoảng 14 giờ ngày 16/7, Công an phường Cẩm Thành nhận được tin báo từ bà ngoại cháu K. với nội dung “Cháu được gửi tại nhà trẻ tư thục Như Ý bị chấn thương do va đập.”

Ngay sau đó, Công an phường nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin ban đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vào sáng 16/7, cháu K. được gửi tại trường mầm non tư thục Như Ý do một phụ nữ tên Q. đứng tên. Khoảng vài giờ đồng hồ sau đó, người phụ nữ này gọi điện cho gia đình thông báo rằng cháu K. bị ngã từ ghế ăn, co giật, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Bác sỹ chẩn đoán cháu bị chấn thương do va đập mạnh, xuất huyết não, tiên lượng chết não.

Gia đình đã yêu cầu trích xuất camera vào thời điểm cháu ngã nhưng không được chấp thuận, nghi ngờ có khuất tất nên gia đình đã báo Công an, người nhà cháu K. cho hay.

Chính quyền địa phương cũng xác nhận Trường mầm non tư thục Như Ý là điểm giữ trẻ tự phát./.

