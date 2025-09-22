Quảng Ngãi: Nguy hiểm "rình rập” trên cung đường Đặng Thùy Trâm-Bùi Hui

Tuyến đường ĐT.627C từ phường Nguyễn Nghiêm đi qua các xã miền núi Đặng Thùy Trâm, Ba Tơ của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều vách đá dựng đứng.

Thời gian qua, tuyến đường này liên tục xuất hiện tình trạng các khối đá có đường kính lớn rơi tự do từ ta-luy dương xuống đường, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là đoạn khu vực từ trung tâm hành chính xã Đặng Thùy Trâm đến điểm du lịch nổi tiếng thảo nguyên Bùi Hui.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đặng Thùy Trâm, tuyến ĐT.627C từ trung tâm hành chính xã đến xã Ba Tơ (chiều dài 20km) xuất hiện hàng chục điểm đá tảng (có đường kính từ 0,3m-1m) rơi tự do xuống đường làm sụt lún nền đường, chắn ngang rãnh thoát nước, một số vị trí đá tảng không còn kết cấu cố định, nứt toác chực chờ rơi xuống đường khi có mưa lớn.

Ngoài ra, đoạn đường này có kiểu địa hình một bên đồi núi, một bên là vực sâu, có nhiều khúc cua, vào chiều tối, mây, sương mù thường phủ kín các sườn núi, tầm nhìn giao thông bị hạn chế, đá rơi tự do là nỗi “ám ảnh” cho người đi đường.

Ông Nguyễn Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Thùy Trâm cho hay, tình trạng đá tảng rơi xuống đường xuất hiện nhiều đoạn từ Km22+500 đến Km28+500 qua địa bàn xã. Chỉ tính riêng đoạn đường từ Ủy ban Nhân dân xã đến điểm du lịch thảo nguyên Bùi Hui (km25+700 đến km26), có từ 5-6 điểm xuất hiện đá tảng từ ta-luy dương rơi xuống đường. Bên cạnh đó, trên các mái ta-luy dương còn tồn tại nhiều khối đá tảng lớn, địa chất chủ yếu là đất rời, tơi xốp, độ kết dính kém, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

“Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp di dời các khối đá tảng đồng thời lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua đoạn đường này khi có mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng đá tảng vẫn tiếp tục rơi xuống đường khi có mưa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn,” ông Nguyễn Văn nói.

Ông Lê Minh Tuấn, người dân xã Đặng Thùy Trâm cho biết: Tuyến ĐT.267C đoạn từ ngã ba Bùi Hui về trung tâm xã có nhiều khối đá lớn lộ ra ngoài, liên tục rơi xuống đường rất nguy hiểm. Vào mùa mưa, chúng tôi không dám lưu thông trên tuyến ĐT.267C mà đi theo “tuyến tránh” từ ngã ba Làng Leo đến thôn Bùi Hui để tránh đá rơi.

Tuy nhiên, tuyến đường này chưa được đầu tư hoàn thiện, mới được san ủi đất, vào mùa mưa bị sụt lún, lầy lội, vô cùng khó khăn mỗi khi lưu thông. Người dân mong Nhà nước đầu tư hoàn thiện hơn 2km đường này để mùa mưa bão người dân có “tuyến tránh” đảm bảo an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường từ ngã ba Làng Leo đến thảo nguyên Bùi Hui có chiều dài 2,3km, chạy song song với tuyến ĐT.627C. Năm 2022, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyến đường này được bêtông hóa 700m, hiện còn 1,6km đã được san ủi đất bằng phẳng. Vào mùa mưa bão, người dân các xã Đặng Thùy Trâm, Ba Tơ thường lựa chọn lưu thông qua “tuyến tránh” này để tránh sạt lở trên tuyến chính.

Bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Thùy Trâm cho biết, nếu xảy ra sạt lở núi, xã Đặng Thùy Trâm sẽ bị cô lập với xã Ba Tơ (trung tâm huyện Ba Tơ cũ).

Cơ quan chức năng của tỉnh cần rà soát, khắc phục các vị trí “đá lở” trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, cán bộ, công chức và giáo viên khi lưu thông trên tuyến.

Xã mong muốn tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư hơn 2,3km đường từ ngã ba Làng Leo đến thôn Bùi Hui, vì đây không chỉ là tuyến đường quan trọng cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trong mùa mưa bão, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho du khách, phát triển du lịch ở thảo nguyên Bùi Hui và vùng lân cận./.

Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 673 Với độ sâu lớn của taluy âm, nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây đứt gãy toàn bộ mặt đường là rất cao, nhất là trong điều kiện phía Tây Quảng Ngãi đang trong cao điểm mùa mưa.