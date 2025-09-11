Quảng Ngãi: Tiếp tục xảy ra động đất tại Măng Bút với độ lớn 3.6 trong cùng ngày

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 11/9, một trận động đất có độ lớn 3.6 đã xảy ra tại xã Măng Bút, Quảng Ngãi; độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động thứ 3 tại khu vực này trong ngày 11/9.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra lúc 14 giờ 48 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/9, có tọa độ 14.883 độ Vĩ Bắc, 108.274 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, rạng sáng nay, hai trận động đất liên tiếp, trong đó một trận có độ lớn 4.5, độ rủi ro thiên tai cấp 1 đã xảy ra tại khu vực này.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), động đất có thể được phân làm 2 loại: Có nguồn gốc tự nhiên và do hoạt động của con người.

Động đất tự nhiên hình thành do quá trình tích lũy năng lượng phát sinh bởi các đứt gãy kiến tạo hoặc ở vùng có phun trào núi lửa tạo nên. Trong khi đó, động đất kích thích do hoạt động của con người như xây dựng các hồ chứa, đập thủy điện, khai thác mỏ, vụ nổ hạt nhân...

3 trận động đất tại Măng Bút lần này là động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh dự báo, động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng khó có khả năng lớn hơn 5.5 độ. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này./.

