Quảng Ninh: Đưa người bị rắn độc cắn từ Cô Tô vào đất liền chữa trị trong đêm

Đồn Biên phòng Cô Tô (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã hỗ trợ đưa người dân bị nạn từ địa bàn đặc khu Cô Tô vào đất liền chữa trị, đảm bảo an toàn.

Vào 22 giờ 45 phút ngày 9/9, Đồn Biên phòng Cô Tô (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp về việc đưa người dân bị rắn hổ mang cắn vào đất liền chữa trị.

Người bị nạn là anh Đào Mạnh Hùng (sinh năm 2002, sống ở đảo Cô Tô lớn thuộc đặc khu Cô Tô).

Đơn vị đã điều 1 xuồng máy 500CV cùng 3 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ. Đến 0 giờ 27 phút ngày 10/9, người bị nạn đã được đưa vào đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) chữa trị kịp thời gian, đảm bảo an toàn.

Trước đó ngày 5/9, Đồn Biên phòng Cô Tô cũng đã cứu nạn thành công anh Phạm Văn Thanh (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) khi đang hoạt động trên tàu mang số hiệu QN 41283-TS, cách Đông Nam đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý thì gặp sự cố về sức khỏe. Đến nay, sức khỏe của anh Thanh đã ổn định./.

