Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt giao thông

Ngày 27/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực phía Bắc của tỉnh từ 10-40 mm, khu vực phía Nam của tỉnh là 50-150 mm, có nơi trên 270 mm.

Một số nơi đã có mưa rất lớn như các xã: Tà Rụt, LaLay, Đakrông, Cam Lộ, Ái Tử, Khe Sanh, Nam Đông Hà, Hiếu Giang, Nam Hải Lăng...

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 17 giờ chiều 27/10, mưa lớn xảy ra đã khiến nhiều điểm, khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt.

Đặc biệt tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, như tại xã Vĩnh Định mưa to gây ngập đường Quốc lộ 49C đoạn từ ngã tư Hội Yên đến ngã tư Kim Long và một số trục đường thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn xã cũng bị ngập từ 10-40cm.

Tại xã Diên Sanh, tuyến đường tỉnh lộ 584 qua thôn Trung Trường, Đông Trường; Tân Xuân Thọ, đường liên xóm thôn Thiện Đông, Thiện Tây, thôn Phước Điền và một số tuyến ở khu dân cư Diên Trường và các xóm phường ngập sâu (từ 0,3-0,8m).

Mưa to liên tục khiến nhiều điểm, khu vực, nhất là các cầu, ngầm tràn, cầu tràn ở địa bàn các xã Ba Lòng, Đakrông ngập sâu (từ 3m đến 5m), cụ thể như cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài, cầu thôn 5, cầu Khe Vò, cầu Thù lụ, Khe Vò (xã Ba Lòng); các ngầm tràn, cầu tràn như Ly Tôn/thôn Ly Tôn, Đá Đỏ/thôn Ra Lây, Chân Rò/thôn Chân Rò (xã Đakrông )....

Khu vực xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn đã khiến gần 400 hộ dân ở các thôn trên địa bàn nước dâng ngập lụt (từ 0,3m đến 0,6m); di dời 9 hộ dân đến nơi an toàn; nhiều tuyến đường thôn, xóm nước dâng ngập (từ 1m đến 1,5m).

Bến thả hoa tại phường Quảng Trị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Các tuyến đường liên xã Tân-Sơn-Hoà, tuyến đường Khe Mương, tuyến đường Xuân Lộc-Tân Lương ngập (từ 0,5-0,7m). Ngoài ra, đường giao thông nông thôn khu vực Như Sơn, thôn Đông Sơn đã bị sạt lở, hư hỏng (chiều dài 15m); cống đường giao thông liên thôn Tây Sơn có nguy cơ bị xói lở do mưa lớn.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo thôn cắm biển báo cấm phương tiện giao thông qua lại để tránh thiệt hại xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn, ngập lụt, các điểm trường ở các xã Diên Sanh, Ba Lòng, Đakrông, Nam Hải Lăng… đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ ngày 27-29/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có khả năng kéo dài.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nội dung, trong đó tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở, người dân để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, đã và có nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt; chủ động cho học sinh nghỉ học tại các khu vực bị chia cắt, ngập sâu, không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, tại các xã miền núi thường xuyên bị chia cắt do ngầm, tràn ngập cục bộ (như các xã khu vực phía Nam tỉnh gồm: Hướng Lập, Hướng Phùng, Đakrông, La Lay, Khe Sanh, Ba Lòng, Lìa, A Dơi, Lao Bảo, Tà Rụt…) cần bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, chốt chặn khi có mưa lớn, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Đối với các vùng trũng, thấp, thường xuyên ngập sâu (như các xã Diên Sanh, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Hải Lăng…) và các khu vực nguy cơ cao sạt lở (như các xã: Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tuyên Sơn, Tuyên Phú, Tuyên Lâm, Bố Trạch,…) cần chủ động kế hoạch, sẵn sàng sơ tán dân, bảo vệ tính mạng, tài sản, sản xuất; các khu vực ngập lụt đô thị (như các phường Đông Hà, Nam Đông Hà, Quảng Trị…).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công; an toàn hệ thống đê, kè; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du và sẵn sàng xử lý các tình huống, sự cố có thể xảy ra.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động biện pháp tiêu nước chống ngập úng, bảo vệ sản xuất, kinh doanh, khu đô thị, khu tập trung dân cư; hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường tuyên truyền, nghiêm cấm người dân vớt củi, gỗ trôi trên các sông suối, tránh nguy cơ tai nạn đuối nước; thường xuyên cập nhật, tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.…/.

