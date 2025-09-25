Quốc hội Kyrgyzstan giải thể, bầu cử sớm vào tháng 11

Ngày 25/9, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu về việc giải thể cơ quan lập pháp này để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Nurlanbek Tuủgunbek, cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11 thay vì vào tháng 11/2026 như kế hoạch.

Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vẫn được tổ chức vào tháng 1/2027.

Các nghị sỹ cho rằng bầu cử sớm là cần thiết nhằm tránh việc bầu cử quốc hội và tổng thống quá gần nhau có thể tạo gánh nặng về tài chính và khâu tổ chức.

Bầu cử Quốc hội sớm cũng được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Tổng thống Sadyr Japarov nhằm tái thiết hệ thống chính trị và củng cố chế độ hiện nay.

Hiện, các đảng trung thành với Tổng thống Sadyr Japarov chiếm đa số trong Quốc hội. Ông Japarov - chính khách theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và dân túy - lên nắm quyền từ năm 2020./.

