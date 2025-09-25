Thế giới

Châu Á-TBD

Quốc hội Kyrgyzstan giải thể, bầu cử sớm vào tháng 11

Bầu cử Quốc hội sớm được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Tổng thống Sadyr Japarov nhằm tái thiết hệ thống chính trị và củng cố chế độ hiện nay.

Minh Tâm
Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu về việc giải thể cơ quan lập pháp này để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Theo thông báo của Chủ tịch Quốc hội Nurlanbek Tuủgunbek, cuộc bầu cử quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/11 thay vì vào tháng 11/2026 như kế hoạch.

Trong khi đó, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vẫn được tổ chức vào tháng 1/2027.

Các nghị sỹ cho rằng bầu cử sớm là cần thiết nhằm tránh việc bầu cử quốc hội và tổng thống quá gần nhau có thể tạo gánh nặng về tài chính và khâu tổ chức.

Bầu cử Quốc hội sớm cũng được xem là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Tổng thống Sadyr Japarov nhằm tái thiết hệ thống chính trị và củng cố chế độ hiện nay.

Hiện, các đảng trung thành với Tổng thống Sadyr Japarov chiếm đa số trong Quốc hội. Ông Japarov - chính khách theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và dân túy - lên nắm quyền từ năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Sadyr Japarov #Kyrgyzstan #bầu cử sớm #quốc hội Kyrgyzstan #Chính trị Kyrgyzstan #bầu cử trước hạn Kyrgyzstan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Cảnh sát Kyrgyzstan. (Ảnh: AP)

Chính phủ Kyrgyzstan chặn đứng âm mưu đảo chính

Ngày 5/7, Ủy ban An ninh quốc gia Kyrgyzstan tuyên bố đã ngăn chặn âm mưu đảo chính của một nhóm gồm 5 đối tượng sử dụng bạo lực, gây bất ổn chính trị - xã hội hòng tiếm quyền ở nước này.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ ổn định với EU

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 24/9 bày tỏ hy vọng EU sẽ cùng Trung Quốc thực hiện các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định và sâu sắc hơn.