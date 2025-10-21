Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 21/10, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen.

Bộ trưởng Elina Valtonen đánh giá cao việc quan hệ Việt Nam-Phần Lan đang phát triển tốt đẹp, nổi bật là chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân và việc hai nước ra Tuyên bố chung về việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược nhân dịp này.

Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan chúc mừng Việt Nam vừa được tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Bộ trưởng Elina Valtonen khẳng định Bộ Ngoại giao Phần Lan sẵn sàng phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và quan tâm cao như thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, năng lượng, giáo dục-đào tạo…; tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, góp phần giúp Việt Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050; sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về nâng cao năng lực kĩ thuật nhằm giúp Việt Nam sớm đáp ứng các yêu cầu để gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.

Nhất trí với những trao đổi của Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm Phần Lan lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như việc Phần Lan là quốc gia Bắc Âu đầu tiên trở thành Đối tác chiến lược của Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp mà hai nước đã dày công vun đắp; khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ quý báu, kịp thời mà Chính phủ và nhân dân Phần Lan đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng Việt Nam khó khăn nhất, điển hình như dự án “nước Phần Lan.”

Triển khai kết quả trao đổi giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Phần Lan, hai Bộ trưởng nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên cần duy trì đà trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và ngoại giao nhân dân; khẩn trương phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động triển khai các nội hàm của Tuyên bố chung về việc thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan; tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm, qua đó củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) và quan hệ Phần Lan-Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã đề nghị Phần Lan phối hợp thúc đẩy 7 quốc gia EU còn lại sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hai bên; thông tin về các biện pháp quyết liệt Chính phủ Việt Nam đã triển khai và đề nghị Phần Lan có tiếng nói để Ủy ban châu Âu sớm gỡ thẻ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về một số vấn đề an ninh khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen sớm thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Elina Valtonen đã vui vẻ nhận lời./.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Phần Lan Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ Đối tác Chiến lược.