Ra mắt dự án cộng đồng ‘Về nhà ăn cơm - dưỡng lành từ gốc’

Ngày 24/8, Dự án cộng đồng ‘Về nhà ăn cơm - dưỡng lành từ gốc’ đã chính thức được ra mắt tại Hà Nội, nhằm lan tỏa tư duy bắt đầu từ việc ăn đúng để sống lành, từng bước nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần qua mỗi bữa cơm nhà.

Chef Hải Anh - đầu bếp dinh dưỡng, y sỹ y học cổ truyền, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực và giáo dục cộng đồng về dinh dưỡng tự nhiên, người sáng lập dự án cho hay trong nhịp sống hiện đại, nhiều người đã quên mất giá trị của một bữa cơm nhà đầy đủ yêu thương và kết nối. Dự án “Về nhà ăn cơm” được khởi xướng với mong muốn khơi dậy lại tình yêu bếp nhà và chữa lành từ những điều giản dị.

Trong toạ đàm ra mắt dự án, chị Hải Anh chia sẻ về hành trình khi chị phải đối diện với bệnh tật, buộc phải trở về căn bếp nhỏ cân bằng năng lượng nhằm chăm sóc sức khỏe. Từ những bữa cơm giản dị cân bằng đủ chất dinh dưỡng, chị như “hồi sinh” không chỉ sức khỏe, mà cả sự kết nối với mẹ, với gia đình và chính mình.

“Tôi nhận ra những bữa ăn lành không chỉ để sống khỏe, mà để sống có trách nhiệm. Và mâm cơm nhà, dù đơn sơ nhưng đủ đầy có thể làm nên một thế hệ vững vàng hơn,” Chef Hải Anh tâm sự.

Master Chef Tuấn Hải chia sẻ cuộc sống hiện đại, mỗi người cần một khẩu phần ăn phù hợp với sức khỏe của mình. Vì vậy, chỉ có các bữa cơm nấu từ gia đình mới giúp mỗi người cân bằng được các dưỡng chất từ món cơm, món mặn, món canh như thế nào để cho phù hợp. Chỉ từ bữa cơm gia đình, mọi người mới có các món ăn cân bằng được các nguyên liệu và đưa các nguyên liệu vào làm sao để cho phù hợp với sức khỏe của từng thành viên trong gia đình.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng bận rộn, nhiều gia đình ăn riêng, ăn vội, mất kết nối với chính mình và người thân, dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tật, rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng cảm xúc. Do vậy, dự án với các thông điệp như lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc “Chăm sóc sức khỏe - không bắt đầu từ thuốc, mà bắt đầu từ bữa cơm mỗi ngày.”

Tại Tọa đàm, các chuyên gia giải đáp trực tiếp những vấn đề thiết thực trong từng mâm cơm gia đình từ trẻ nhỏ, người lớn tuổi đến người bận rộn. Không chỉ truyền cảm hứng sống lành, sự kiện còn góp phần tái thiết lập niềm tin vào mâm cơm Việt như một biểu tượng văn hóa, sức khỏe và kết nối thế hệ.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm như đối thoại, thưởng thức, chương trình mang đến kiến thức thực tiễn và góc nhìn toàn diện về việc bảo vệ sức khỏe từ chính căn bếp mỗi gia đình./.

