Sáng 13/10 khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc sáng 13/10, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội có phương châm: “Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân, vì dân.”

Đảng ủy Chính phủ trân trọng kính mời đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo Chính phủ; nguyên Thành viên Chính phủ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, nguyên Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các Ban, cơ quan Trung ương của Đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ. Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ quyết định mời các đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành 51 đảng bộ trực thuộc; Thứ trưởng bộ, Phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa tham gia cấp ủy dự Phiên chính thức Đại hội.

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,” Đại hội thực hiện 2 nội dung: tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong toàn Đảng bộ tham gia vào việc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược của Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Tất cả hướng đến xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản trị quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày 12/10, đã diễn ra Phiên trù bị Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên họp. Tại phiên họp, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội chia 15 tổ để thảo luận về các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, sau đó tiến hành tham luận tại Hội trường.

Trước khi tiến hành Đại hội, sáng sớm cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thường xuyên, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào trong bối cảnh tình hình khó khăn, thách thức vượt ngoài dự báo, trong đó đã phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Đảng ủy Chính phủ đã đoàn kết, bản lĩnh, lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu; đặc biệt là hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Trong 2 năm (2024-2025), Chính phủ đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách mang tính lịch sử của Đảng, Nhà nước. Cuộc ”cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục triển khai quyết liệt, được lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ nhận thức và cách làm, có nhiều đột phá.

Rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, bất hợp lý, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Đẩy nhanh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, thúc đẩy để sớm xây dựng nhà máy điện hạt nhân; phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm; củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường và có nhiều đột phá./.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Công tác cán bộ cần có tầm nhìn xa Tham luận tại Phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu các bộ, ngành đề cập đến nhiều nội dung trong xây dựng pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.