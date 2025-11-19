Sắp xếp tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 208-KL/TW (ngày 11/11/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Kết luận nêu tại phiên họp ngày 31/10/2025, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (Tờ trình số 400-TTr/BTCTW, ngày 29/10/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, cụ thể như sau:

(1) Tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty theo hướng đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh (Phụ lục 01); đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(2) Tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội (Phụ lục 02); đồng thời, chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

(3) Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù (Phụ lục số 03) và mô hình Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp; sau khi hoàn thành sẽ chuyển giao tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính.

2. Đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Chính phủ (Phụ lục số 04) về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

3. Đồng ý cho thực hiện thí điểm: Các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư. Trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

4. Đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp ủy địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Giao Đảng ủy Chính phủ:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn, thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với các đảng bộ có đủ điều kiện nêu tại Mục 3 Kết luận này.

- Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy chuyển giao các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31/12/2025, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 5/1/2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

5.2. Giao các tỉnh ủy, thành ủy:

- Lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở địa phương và chuyển về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường. - Phối hợp với Đảng ủy Chính phủ tiếp nhận các tổ chức đảng thuộc đảng bộ các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31/12/2025, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện trước ngày 5/1/2026 (qua Ban Tổ chức Trung ương).

5.3. Trước mắt chưa sửa đổi, bổ sung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022; giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thay thế Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 bảo đảm đồng bộ, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Kết luận, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban hành cùng Kết luận số 208-KL/TW có bốn phụ lục đính kèm./.

