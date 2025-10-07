Sinh viên, người lao động vật lộn sinh tồn trong phòng trọ ngập nước ở Thủ đô sau hai cơn bão liên tiếp

Những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 và 11 đã khiến nhiều khu trọ tại Hà Nội chìm trong nước, gây thiệt hại nặng nề. Từ đêm ngày 6/10 đến tối 7/10, người dân và sinh viên tại nhiều khu ngập lụt phải thức trắng loay hoay bảo vệ tài sản ít ỏi của mình.

Kiệt sức vì ngập lụt liên tiếp

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, bão số 11 (tên quốc tế Matmo) dù không ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Nội, nhưng hoàn lưu của bão đã gây mưa rào và dông trên diện rộng từ chiều 6/10 đến chiều 7/10. Lượng mưa lớn cục bộ đã biến những con ngõ nhỏ thành sông, gây ngập úng nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp, nơi hệ thống thoát nước kém.

Ngập lụt liên tiếp khiến nhiều khu vực chưa kịp rút nước đã lại tiếp tục chìm trong biển nước. Tại làng Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội, hơn 350 hộ dân đã phải chịu cảnh mất điện, mất nước suốt một tuần qua. Sau một đêm mưa xối xả không ngừng, sáng 7/10, những con ngõ nhỏ nơi đây lại biến thành sông, nước tràn vào nhà khiến người dân không khỏi hoang mang.

Trước đó, ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài sau bão số 10 đã khiến mực nước dâng cao, có thời điểm ngập sâu hơn 1 mét. Trạm bơm Cầu Ngà bị nước bao vây, tê liệt hoàn toàn, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người dân. Nhiều hộ gia đình phải di chuyển đồ đạc lên cao, thậm chí rời nhà đi tránh ngập tạm thời để đảm bảo an toàn.

Chị Phạm Thị Nhài, một người thuê trọ tại làng Miêu Nha, không giấu được sự mệt mỏi khi chia sẻ: “Mùi nước bẩn từ cống rãnh và rác rưởi bốc lên nồng nặc. Hàng xóm nhà tôi có một anh bị ngạt thở vì phải đóng kín cửa để tránh mùi hôi. Nhà tôi ngập gần nửa tầng 1, bàn ghế, tủ bếp bằng gỗ bị ngấm nước, giãn nở đến mức cửa không đóng lại được.”

Gia đình chị Nhài đã phải đi trú tạm tại nhà người quen vì nước ngập quá sâu. Mất điện từ tối 30/9 đến sáng 6/10, khi nước bắt đầu rút, làng Miêu Nha mới được cấp điện trở lại.

Chị Nhài kể tiếp: “Sau cả tuần bị ngập, hôm qua nhà tôi tranh thủ dọn dẹp và thay bể nước ngầm để có nước sạch sinh hoạt. Bùn đất, rác rưởi, thậm chí giun dế bò khắp gầm tủ bếp, mùi thối từ bùn ngâm nước lâu ngày khiến tôi không thể thở nổi. Mỗi đợt ngập lụt như thế này thật sự quá khổ, bẩn thỉu và bất tiện. Các con tôi phải học online nhưng không có điện, hàng ngày còn phải lội nước đi học nhờ, cực kỳ vất vả.”

Cơn mưa lớn sáng 7/10 cùng với nước từ đợt mưa cũ khiến nước nhanh chóng dâng cao tại làng Miêu Nha (Phường Xuân Phương, Hà Nội). (Ảnh: Phạm Thị Nhài/Vietnam+)

Chưa kịp hoàn hồn sau đợt ngập trước, cơn mưa sáng 7/10 lại khiến người dân nơi đây thêm phần kiệt sức. Chị Nhài cho biết: “Hôm qua nước vừa rút, có điện trở lại thì sáng nay mưa tiếp, nước dâng lên nhanh vì sông ngòi xung quanh đã đầy."

"May mắn là chính quyền địa phương đã chuẩn bị các trạm bơm hoạt động liên tục, tránh tình trạng ngập sâu như đợt trước. Tuy nhiên, ngõ vẫn ngập đến đầu gối, không đi được xe, phải lội nước. Dù không bị cắt điện, nhưng chúng tôi vẫn lo lắng vì mưa lớn chưa dứt, không biết tình hình sắp tới sẽ thế nào," chị Nhài chia sẻ.

Trắng đêm thức "chạy" đồ

Cũng như các hộ dân, sinh viên sống tại những khu trọ tầng trệt cũng đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tại các khu vực thoát nước kém, nước chảy ngược vào phòng là điều không thể tránh khỏi.

Với nhiều sinh viên, mùa bão năm nay là lần đầu tiên họ trải qua cảnh ngập lụt kinh hoàng trong chính căn phòng trọ của mình.

Bạn Thu Giang, sinh viên năm 3 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, thuê trọ tại Cầu Diễn (phường Nam Từ Liêm) bộc bạch: “Đây là năm thứ 3 mình trọ ở khu này, nhưng lần đầu tiên mình phải đối mặt với cảnh ngập sâu như vậy. Trong cơn mưa lớn do bão số 10 trước đó, phòng mình đã bị ngập đến đầu gối, máy tính và nhiều đồ dùng bị hỏng. Vì thế, lần này, mình đã chuẩn bị tinh thần, thức từ 2 giờ sáng vì thấy mưa to. Đến khoảng 4 giờ sáng, nước tràn vào phòng nhưng một mình chỉ biết dọn đồ lên cao.”

Các phòng trọ tầng trệt được xây cao hơn mặt đường khoảng nửa mét vẫn không đủ để ngăn nước tràn vào ở những khu vực thoát nước kém. Bạn Thu Giang chia sẻ thêm: “Các phòng ở tầng trệt khu này đều bị ngập hết, nước dâng đến cửa phòng khiến ai cũng hoảng loạn. Nhưng các phòng cũng chỉ biết di chuyển đồ đạc lên cao hơn, chứ không còn cách nào khác. Mình đã tìm kiếm phòng để chuyển đi, nhưng giá ở khu vực khác cao quá, chưa thể chuyển ngay được.”

Phòng trọ bừa bộn sau cơn bão số 10 chưa dọn xong thì đến bão số 11 lại tiếp tục ngập lụt. (Ảnh: Thế Anh)

Tại khu vực Trần Cung, bạn Thế Anh chưa kịp dọn dẹp xong sau bão số 10 thì cơn mưa do ảnh hưởng của bão số 11 lại tiếp tục khiến phòng trọ bị ngập nặng. Ở một số dãy trọ tại Nguyễn Khuyến, phường Hà Đông, nước mưa cũng đã ngập tới giường ngủ, khiến việc sinh hoạt của các bạn sinh viên trở nên vô cùng khó khăn.

Được cảnh báo trước về tình trạng ngập sâu, hầu hết người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đều chủ động chuẩn bị tinh thần, dự trữ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, những cơn trận lớn liên tiếp vẫn gây ra vô vàn bất tiện trong cuộc sống hằng ngày của người dân./.

