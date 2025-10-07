Người dân khu chung cư “rốn” ngập tại Hà Nội linh hoạt ứng phó khi mưa lớn

Nằm trong khu vực địa hình trũng thấp, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, chung cư Ecohome 1, Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) gần như năm nào cũng chịu cảnh ngập sâu mỗi khi mưa lớn hoặc bão đổ bộ, có thời điểm nước dâng hơn một mét, tràn vào tầng hầm, sảnh, thậm chí cả thang máy.

Cơn mưa lớn từ đêm 6/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 cũng khiến chung cư này một lần nữa rơi vào cảnh ngập lụt, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lớn gây ngập nghiêm trọng vào cuối tháng 8 vừa qua gây mất điện, mất nước, giao thông tê liệt khiến cuộc sống cư dân bị đảo lộn, thay vì hoang mang hay trông chờ hoàn toàn vào lực lượng chức năng, Ban Quản trị chung cư và nhiều cư dân đã tự tổ chức ứng phó tại chỗ, vừa khắc phục hậu quả, vừa hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ghi nhận tại khu vực cổng chung cư Ecohome 1 vào sáng 7/10, toàn bộ đường vào đã đóng kín bằng nhiều bao cát được chuẩn bị từ sớm. Ban Quản trị đã vận hành 2 máy bơm liên tục bơm nước ra ngoài để giảm thiểu tình trạng ngập trong nội khu. Rất nhiều người dân không kịp thoát ra ngoài đã tích cực tham gia chốt trực tại các điểm theo phân công của Ban Quản trị chung cư. Đề phòng bị cắt điện, nhiều gia đình đã tranh thủ nấu cơm sớm, mua dự trữ thêm nến và bếp cồn.

Anh Hoàng Văn Dũng, phòng 4011, tòa E3A, chung cư Ecohome 1 cho biết: Từ đêm qua (6/10), vợ con anh đã “sơ tán” đến nơi an toàn, còn anh thì ở lại cùng chống ngập với cư dân. Kinh nghiệm từ nhiều lần bị ngập nên nhà anh thoát ra khỏi chung cư từ sớm để đảm bảo an toàn cho người trẻ em, cũng thuận tiện cho các con học trực tuyến trong trường hợp chung cư bị cắt điện như những lần trước.

Trước đợt mưa bão số 11, Ban Quản trị và các nhóm cư dân của từng tầng đã chủ động thông báo dự báo thời tiết, khuyến cáo nhau kê cao đồ đạc, che chắn hầm xe, chuẩn bị máy bơm, bình nước, lương thực dự trữ.

Trong thông báo của Ban Quản trị phát ngày 6/10 nêu rõ: Hiện nay, các dòng sông trong khu vực do ảnh hưởng của bão số 10 trước đó cũng đang ở mức “no nước,” tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cao. Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho hạ tầng, hệ thống kỹ thuật và tài sản của toàn khu, trong thời gian ngắn vừa qua, Ban Quản trị đã phối hợp với Ban Quản lý xây dựng phương án chống ngập tổng thể cho toàn khu.

Khi có tình huống mưa lớn hoặc ngập cục bộ xảy ra, Ban Quản lý sẽ phát loa thông báo, đồng thời Ban Quản trị đăng thông tin kịp thời trên nhóm Zalo của Trưởng/Phó tầng và Facebook cư dân. Kính đề nghị toàn thể cư dân cùng chung tay hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản trị và Ban Quản lý trong công tác phòng, chống ngập.

Các phương án bố trí nhân lực tham gia chống ngập cũng được Ban Quản trị chung cư Ecohome 1 thông báo từ sớm, tại toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng sâu như khu vực cổng chính, khu vực cổng xoay, các hố ga dọc trục đường.

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh đảm nhiệm, chủ động chốt trực và xử lý khi có nước chảy ngược từ bên ngoài vào; bộ phận kỹ thuật của Ban Quản lý chủ động bơm đầy các bể nước mái để dự trữ nước sinh hoạt, chuẩn bị phương án chống ngập cho các phòng kỹ thuật bơm, kỹ thuật điện và máy phát, vận hành bơm nước tại các hố gom khi cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thang máy, camera, điện nước… để vận hành thiết bị an toàn và hiệu quả nhất.

Ghi nhận tại chung cư “hàng xóm” Ecohome 3 - nơi cũng thường xuyên xảy ra ngập úng tại trục đường cạnh dẫn vào Trường Tiểu học Đông Ngạc, sáng 7/10, toàn bộ tuyến đường đã biến thành sông, các ki-ốt đều đóng cửa. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần ngập trước đó, các ki-ốt quay mặt ra đường đã nhanh chóng lắp đặt rào chống ngập hoặc chuẩn bị sẵn bao cát, thậm chí có nhà còn xây tường cố định để ngăn nước tràn vào.

Nhiều cư dân của khu chung cư này cũng than phiền về tình trạng “cứ mưa là ngập” đã kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại tài sản và nguy hiểm cho việc đi lại, đặc biệt với trẻ nhỏ và mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp căn cơ, cải tạo hệ thống thoát nước, tránh lặp lại cảnh ngập úng mỗi mùa mưa bão./.

