Sư đoàn Không quân 372 thiết thực hỗ trợ người dân vùng mưa lũ

Ngày 10/10, Đại tá Trần Tiến Tùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cho biết đơn vị đã vận chuyển các nhu yếu phẩm đến tỉnh Thái Nguyên, tổ chức bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh.

Đây là các nhu yếu phẩm được cán bộ, chiến sỹ đơn vị quyên góp để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo Đại tá Trần Tiến Tùng, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 372 luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng với các lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương để giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trong thời bình, là trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với nhân dân.

Món quà cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Không quân 372 gửi đến nhân dân vùng lũ phần nào thể hiện tình cảm của đơn vị với tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ...

Trước đó, Sư đoàn đã tổ chức phát động phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Với phương châm “khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời,” Sư đoàn đã quyên góp được 17 tấn gạo, 600 thùng mì tôm, 70 kg lương khô cùng các nhu yếu phẩm như nước lọc, sữa tươi, sữa đặc, quần, áo, chăn màn, áo phao, mỳ chính, dầu ăn... với tổng giá trị gần 350 triệu đồng.

Tất cả số hàng hóa được Sư đoàn trực tiếp vận chuyển trên 3 xe ôtô cơ động ra khu vực miền Bắc để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Sau khi bàn giao cho địa phương, dự kiến số hàng hóa, nhu yếu phẩm sẽ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Thái Nguyên vận chuyển đến hỗ trợ nhân dân các xã Chợ Mới, Tân Kỳ, Cẩm Giang, Nà Phặc, Phúc Lộc, Văn Lang, Nà Rì trong thời gian sớm nhất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo), những ngày qua trên địa bàn nhiều tỉnh miền Bắc xảy ra mưa lớn; làm cho nhiều công trình, nhà cửa của nhân dân bị cô lập, ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng gây nên những thiệt hại rất lớn về con người và vật chất.

Với tinh thần “tương thân, tương ái,” cùng cả nước chung tay giúp đỡ nhân dân miền Bắc vượt qua khó khăn; Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Không quân 372 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo” quyên góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm giúp đỡ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Hoạt động đã thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ, quân với dân đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, keo sơn; tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” “Người chiến sỹ Phòng không-Không quân ưu tú” trong trong lòng nhân dân./.

