Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Nước ngập bủa vây khắp nơi

Từ đêm 6/10, do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên. Mực nước trên sông Cầu tại Gia Bảy, Thái Nguyên lúc 5h sáng ngày 8/10 là 29,9 m. Cao hơn báo động 3 là 2,9m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Lượng mưa trong những ngày qua phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm.

Quảng trường Võ Nguyên Giáp và khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên tối 7/10, nước đã tràn từ sông Cầu vào gây ngập diện rộng kể cả những khu vực chưa bao giờ bị ngập lụt./.