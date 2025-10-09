Hỗ trợ sau lũ ở Thái Nguyên: Làm xong việc chứ không làm hết giờ

Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương hỗ trợ người dân vùng ngập ổn định cuộc sống, dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất. Với tinh thần làm xong việc chứ không làm hết giờ, lực lượng công an tiếp tục túc trực, hỗ trợ người dân di dời, cung cấp lương thực, điều tiết giao thông và làm sạch môi trường, với mục tiêu cao nhất: giúp người dân sau ngập lụt diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ngành chức năng tại tỉnh Thái Nguyên huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Chiều 9/10, ghi nhận của phóng viên TTXVN cho thấy, nhiều khu vực trũng thấp như trong đường Dương Tự Minh, đường Xuân Hoà, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngập, song tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ.

Anh Phan Văn Lập, ở 26/1 đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều chia sẻ, nhà anh bị ngập sâu hơn 3m, mưa lũ đã bắt đầu rút tối hôm qua, vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng hỗ trợ khắc phục sự cố sau mưa lũ.

Tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông tại ngã tư Phan Đình Phùng - Cách mạng tháng 8, Thượng tá Cao Quý Dương, Trưởng phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện người dân Thái nguyên ở các khu vực ngập vẫn còn rất khó khăn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân vùng nguy hiểm về nơi an toàn, tiếp tục hỗ trợ người dân vùng nguy hiểm về lương thực, dọn dẹp nhà cửa, làm sạch cảnh quan môi trường. Mục tiêu cao nhất là giúp người dân khôi phục sản xuất, hoạt động kinh doanh.

Thượng tá Đinh Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá sau mưa lũ để nhanh chóng trở lại cuộc sống thường ngày.

Lực lượng chức năng dùng thuyền để hỗ trợ thực phẩm cho người dân và chở những người ở khu vực còn nguy hiểm cần sự cứu trợ đến nơi an toàn, hướng dẫn điều phối giao thông thông suốt nhất là phục hoạt động của các đoàn lãnh đạo, đoàn cứu trợ.

“ Chúng tôi đã giúp đỡ người dân trước, trong và sau mưa lũ, tham gia cứu trợ, hỗ trợ người dân với tinh thần làm xong việc chứ không làm hết giờ.” Thượng tá Đinh Xuân Tùng nhấn mạnh.

Anh Đặng Ngọc Tiến, Đội trưởng đội cứu hộ ở Đà Nẵng chia sẻ, đội của anh tham gia cứu trợ lương thực, thực phẩm, áo phao, lương khô, nước, sữa… cho đồng bào vùng lũ Thái Nguyên, giúp người dân giảm khó khăn phần nào trong mưa lũ, trở lại cuộc sống thường nhật.

Ngoài ra, các anh còn dùng xuồng hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa người dân đi đến cơ sở y tế khi cần thiết…/.

