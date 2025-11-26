Sương muối, băng tuyết xuất hiện ở nhiều khu vực vùng cao Lào Cai

Từ đêm 25/11, rạng sáng 26/11, không khí lạnh tăng cường mạnh khiến khu vực vùng cao biên giới xã Y Tý, tỉnh Lào Cai và các xã lân cận khiến nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C, trời rét hại và xuất hiện sương muối và băng tuyết.

Đặc biệt, tại trung tâm xã Y Tý, sáng sớm nay băng tuyết đã phủ trắng núi rừng, ruộng đồng và các bản làng người Hà Nhì.

Anh Phu Chuy Thó, chủ Homestay “Khám Phá Y Tý,” thôn Mò Phú Chải cho biết, tại khu vực có độ cao từ 1.800m đến 2.000m xuất hiện băng giá và sương muối phủ một lớp mỏng từ rạng sáng 26/11. Đối với các đỉnh núi cao như Ky Quan San, Nhìu Cồ San (xã Dền Sáng) ở độ cao từ 2.800m trở lên băng giá xuất hiện dày đặc và phủ trắng.

Cùng với Y Tý, những ngày qua, băng tuyết, sương muối đã xuất hiện ở vùng núi cao như đỉnh Fansipan (xã Tả Van) và các địa phương khác trong tỉnh, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp.

Để chủ động phòng chống rét cho cây trồng, đói rét cho đàn gia súc và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng tập trung bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, nhất là địa bàn vùng cao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống rét cho các loại cây trồng; chủ động chuẩn bị đầy đủ giống vật tư, phân bón và gieo trồng đúng khung lịch thời vụ, tăng cường sử dụng các giống ngắn ngày, giống có khả năng chịu rét và chống chịu sâu bệnh hại.

Đặc biệt, những hộ chăn thả gia súc trong rừng, trong tháng 11/2025 phải thực hiện xong việc di chuyển đàn gia súc về chăn thả và nuôi nhốt tại chuồng hoặc đến những nơi kín gió có đủ các điều kiện đảm bảo cho đàn gia súc tránh rét.

Trường hợp di chuyển đàn gia súc đến các địa phương khác tránh rét phải có giấy chứng nhận tiêm phòng của Ủy ban nhân dân xã nơi di chuyển đi; thực hiện khai báo với chính quyền địa phương nơi di chuyển đến để quản lý dịch bệnh; làm lán trại tạm để giữ ấm cho gia súc; định kỳ tiêu độc, khử trùng khu vực nuôi nhốt gia súc; thường xuyên thu gom phân, rác đảm bảo vệ sinh môi trường./.

