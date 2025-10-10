Tây Ban Nha bác khả năng rời NATO sau phát biểu của Tổng thống Trump

Ngày 10/10, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định nước này vẫn tiếp tục duy trì cam kết và nghĩa vụ đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thông điệp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất đưa Tây Ban Nha ra khỏi liên minh quân sự do Madrid từ chối nâng mức chi tiêu quốc phòng theo cam kết chung của khối.

Các nguồn tin từ Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nước này vẫn tiếp tục duy trì cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm thành viên trong NATO, đồng thời đáp ứng các mục tiêu tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh tập thể của liên minh, theo yêu cầu của Mỹ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez từng nhiều lần nhấn mạnh nước này đang hướng tới việc đáp ứng “các mục tiêu năng lực quốc phòng,” chứ không chỉ tập trung vào mức chi tiêu cố định, đồng thời tính đến các yếu tố như an ninh mạng và môi trường.

Hồi tháng Sáu, liên minh quân sự gồm 32 thành viên đã nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong thập kỷ tới, theo đề xuất của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha - nước hiện có tỷ lệ chi tiêu quốc phòng thấp nhất trong khối vào năm ngoái - cho rằng không nhất thiết phải đạt mức mục tiêu nói trên.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng ngày 9/10, ông Trump cho rằng cần xem xét nghiêm túc việc Tây Ban Nha không thực hiện cam kết tăng chi tiêu quân sự./.

