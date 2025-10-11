Thanh Hóa: Người dân vùng mưa lũ sớm khôi phục sản xuất

Sau những ngày gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ, tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang từng bước quay lại nhịp sống thường ngày. Người dân vùng lũ đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai để sớm tái thiết, ổn định cuộc sống.

Sau khi xảy ra trận lũ quét, sạt lở đất, nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương và nỗ lực của người dân trong khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay đời sống của đồng bào vùng cao bản Xa Mang, xã biên giới Sơn Điện đã dần đi vào ổn định.

Con đường vào bản Xa Mang vẫn còn nham nhở, khó đi, nhưng những điểm sạt lở lớn đã được chính quyền địa phương kịp thời xử lý, gia cố để đảm bảo giao thông thông suốt.

Những cột điện gãy đổ, đã được dựng lại. Điện đã về bản sau một thời gian gián đoạn. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và bà con dân bản, những ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn đã được dựng lại và sửa chữa kiên cố.

Hơn 34 hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp đã được trở về nhà, tiếp tục lao động sản xuất.

Trên những chân ruộng bậc thang, bà con bản Xa Mang đang tranh thủ thủ thời tiết nắng ráo thu hoạch diện tích lúa còn sót lại sau trận lũ quét. Mặc dù năng suất và sản lượng giảm đáng kể so với mọi năm, nhưng bà con vẫn tích cực thu hoạch để có thêm lương thực phục vụ cho cuộc sống.

Trên những mảnh vườn nhỏ, cách đây không lâu bị quét sạch còn trơ sỏi đá, nay đã được bồi thêm đất và mọc lên những vạt rau xanh mơn mởn.

Bà Vi Thị Thiêm, bản Xa Mang cho biết cơn lũ dữ quét qua bản đã mang đi nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đến nay đời sống của bà con nơi đây đã dần đi vào ổn định.

"Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, gia đình tập trung nhân lực chăm bón lại diện tích lúa còn sót lại, cải tạo lại khu vườn để trồng thêm rau và các loại cây ăn quả. Gia đình cũng mua thêm con giống như gà, vịt, lợn để tiếp tục tăng gia sản xuất.… Đời sống đã dần đi vào ổn định, nhưng nỗi lo về thiên tai vẫn là nỗi ám ảnh đối với bà con nơi đây. Chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương sớm bố trí tái định cư để có thể chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn," bà Thiêm cho biết thêm.

Tất bật đưa từng bó nứa, vầu từ trên núi về nhà, ông Vi Văn Luyến, bản Xa Mang cho biết, sau khi thu hoạch xong diện tích lúa mùa, ông lại tập trung lên rừng để chăm sóc diện tích nứa, vầu, luồng của gia đình.

Sau cơn bão số 5 và số 10,11 diện tích rừng bị gãy đổ nhiều, nên gia đình đang tập trung nhân lực dọn dẹp diện tích gãy đổ và chăm sóc diện tích rừng còn lại.

"Ngoài cây lúa, thì nứa, vầu và luồng là nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây, nên sau khi bão, lũ đi qua, chúng tôi đang tập trung nhân lực để khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống và sinh hoạt," ông Luyến chia sẻ.

Tại điểm lẻ Trường tiểu học Sơn Điện, bản Xa Mang, mọi hoạt động giáo dục được thực hiện theo đúng kế hoạch và chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các hạng mục bị hư hỏng đã được khắc phục, bàn ghế và thiết bị đồ dùng dạy học thiết yếu đã được kịp thời bổ sung.

Người dân và chính quyền đã kịp thời khắc phục sự cố đầu Cầu Sơn Thủy trên QL16 tại lý trình Km89+580 tại bản Chung Sơn bị hư hỏng nặng chân, mố cầu, và bị sập hoàn toàn mặt đường nhựa dài hơn 10 mét. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Phạm Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điện, sau khi thiên tai xảy ra, xã đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ" tổ chức khắc phục nhanh chóng thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống người dân.

Xã huy động máy múc xử lý các điểm sạt lở đất đá vào bản Xa Mang để các chính quyền và các đoàn cứu trợ tiếp cận được người dân sau 2 ngày bị cô lập.

Đến nay, các tuyến đường giao thông liên thôn, bản trên địa bàn đã cơ bản được thông suốt. Xã, tập trung triển khai ngay công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp, thu hoạch triệt để diện tích lúa còn sót lại sau lũ quét và hướng dẫn người dân tập trung phát triển rau vụ đông thời gian tới.

"Ngày 5/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 2980/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tại tại bản Xa Mang, xã Sơn Điện. Xã mong muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sớm chấp thuận vị trí xây dựng khu tái định cư cho 34 hộ dân, hoàn thành đưa người dân đến nơi ở mới trong năm 2025."

Do ảnh hưởng của Bão số 10 và mưa lũ, từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2025 trên địa bàn xã Ngọc Lặc đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, mưa lũ đã làm ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp, bãi sông, ảnh hưởng đến nhiều tài sản cũng như diện tích đất sản xuất nông lâm nghiệp và các công trình phúc lợi trên địa bàn.

Tất bật dọn dẹp lớp bùn đất còn sót lại sau trận lũ vừa qua, ông Nguyễn Văn Thuật, xã Ngọc Lặc cho biết, bao nhiêu năm sống trên đất này, chứng kiến mỗi năm vài cơn bão, nhưng chưa có năm nào thiên tai lũ lụt gây thiệt hại nặng nề như năm nay. Cơn lũ đi qua khiến nhà ông ngập gần 2m, toàn bộ tài sản ở tầng 1 phục vụ cho nhà hàng ăn uống bị cuốn trôi hoặc ngập nước hư hỏng hết, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

"Đã 4 ngày trôi qua từ khi nước rút, nhưng gia đình vẫn chưa dọn dẹp hết lớp bùn đất để lại sau lũ. Biết là khó khăn chồng chất, nhưng chúng tôi cũng vẫn tích cực khắc phục, khi mọi thứ được sắp xếp ổn định sẽ có kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị để sớm kinh doanh trở lại," ông Thiêm chia sẻ.

Theo ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lặc, đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã Ngọc Lặc có khoảng hơn 500 hộ bị ngập từ 1 đến 3m, tài sản của nhân dân bị thiệt hại rất lớn.

Tại Siêu thị Ngọc Nhâm, mưa lũ đã cuốn trôi tất cả thiệt hại hàng hóa khoảng 5 tỷ đồng; Gara ôtô Trường Mẫn thiệt hại ước tính khoảng 5,8 tỷ đồng; hộ ông Trần Văn Hải, thôn Lê Duẩn thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng…cùng hàng trăm ôtô của người dân bị ngập nước.

Ngay sau khi nước rút, chính quyền xã đã phối hợp với Trung tâm y tế Ngọc Lặc hướng dẫn người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường; phun khử khuẩn; xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

Ngoài ra, chính quyền xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xuống các khu dân cư nắm bắt tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ. Đối với các trang trại bị thiệt hại lớn, hướng dẫn tiêu độc khử trùng, củng cố lại con giống để tái đàn. Xã cũng hướng dẫn người dân dọn dẹp lại diện tích lúa, hoa màu bị hư hại; và tận dụng thu hoạch những diện tích lúa chưa bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng Phương án và hướng dẫn người dân chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông 2025-2026./.

