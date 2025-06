Thành lập Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang, bổ nhiệm Tổng Biên tập

Chiều 26/6, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 20, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức công bố và trao các Quyết định thành lập Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang; nhân sự lãnh đạo Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang; đồng thời trao quyết định điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định thành lập Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang trên cơ sở sáp nhập Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh; đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bằng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang, từ ngày 24/6/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tín, Phạm Thanh Miêng (trước đó là Phó Tổng Biên tập Báo An Giang); ông Nguyễn Công Tính, Ngô Ngọc Chuẩn và bà Trần Thị Hồng Hạnh (trước đó là Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang), giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh-Truyền hình An Giang, từ ngày 24/6/2025.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, điều động, chỉ định bà Đặng Thị Hoa Rây, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Châu (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Châu (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025.

Điều động, chỉ định bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bình Đức (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Đức (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025.

Điều động, chỉ định ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Hòa (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025.

Điều động, chỉ định bà Phan Thị Diễm, Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Long Kiến (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Long Kiến (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Tân Châu (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Châu (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025.

Điều động, chỉ định ông Võ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng (nhiệm kỳ 2025-2030) và giới thiệu chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 1/7/2025...

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư quyết định cho ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/6/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đã trao quyết định cho 16 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP./.

