Thanh niên là then chốt thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

Dám dấn thân, dám đối mặt với thách thức, thanh niên chính là lực lượng then chốt để phát triển và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy thêm những "kỳ lân công nghệ" mới tại Việt Nam.

Một mô hình trưng bày tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu cùng với kỹ thuật số hóa hiện nay, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Tại Việt Nam, có khoảng 50% số người trong độ tuổi từ 25-34 tham gia vào giai đoạn khởi sự kinh doanh, cao hơn rất nhiều so với các nhóm lứa tuổi khác. Do vậy, thanh niên chính là then chốt tạo ra lực lượng startup mạnh, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Là quốc gia đang trên đà phát triển với nguồn nhân lực trẻ và năng động, việc tận dụng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, lấy thanh niên là then chốt không chỉ là cơ hội của Việt Nam mà còn là nhu cầu cấp thiết để phát triển hệ sinh thái cũng như tạo sức bật mới cho nền kinh tế trong tương lai.

Ông Chu Quang Thái, chuyên gia cao cấp, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ) cho rằng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cần được ươm tạo, nuôi dưỡng và phát triển trong một hệ sinh thái thuận lợi.

Lực lượng thanh niên từ "cái nôi" khởi nghiệp của trường đại học cần được tạo cơ hội, giúp khơi thông nguồn vốn, thúc đẩy họ khởi nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái mạnh.

Mô hình máy in 3D do sinh viên Đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ sáng chế được trưng bày, giới thiệu tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Theo số liệu thống kê của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), triển khai quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025," Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng ban hành Chương trình "Thanh niên khởi nghiệp."

Cùng với đó, các trung tâm khởi nghiệp cũng được thành lập tại các thành phố lớn, các trường đại học trên cả nước, góp phần xây dựng, phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, những năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam đang trên đà phát triển với những bước tiến đáng kể.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ đã đánh dấu sự năng động và tiềm năng lớn của quốc gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, sự hình thành các trung tâm khởi nghiệp tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội đã trở thành điểm nóng của sự sáng tạo, thu hút nguồn lực và tài năng từ khắp nơi.

Hiện có hơn 20.000 startup công nghệ đang hoạt động tập trung chủ yếu ở ba trung tâm lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực tế, tại Việt Nam đã có 4 "kỳ lân công nghệ" là VNG, Vnpay, Momo, Sky Mavis, giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trong "tam giác vàng" khởi nghiệp của Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Indonesia.

"Kỳ lân công nghệ" là các doanh nghiệp khởi nghiệp được định giá trên 1 tỷ USD, là startup trong lứa tuổi thanh niên, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đột phá, thay đổi toàn diện lĩnh vực kinh doanh.

Để phát triển và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy thêm những "kỳ lân công nghệ" mới tại Việt Nam, cần lấy thanh niên là then chốt, hỗ trợ mạnh mẽ cho thanh niên - bởi thanh niên là lực lượng dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với thách thức và chấp nhận rủi ro.

NG là "kỳ lân" công nghệ đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn: VNG)

Theo các chuyên gia, để hoạt động khởi nghiệp của thanh niên mạnh mẽ hơn nữa, cần tăng cường kết nối giữa các khu vực trong hệ sinh thái, tạo ra môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, sự cam kết hỗ trợ từ chính phủ cũng như tăng cường các giải pháp trong thu hút nguồn lực tài chính, hỗ trợ tiếp cận thị trường và mạng lưới hỗ trợ quốc tế để ngày càng có nhiều sản phẩm và dịch vụ sáng tạo - yếu tố thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp-chìa khóa để tạo ra môi trường khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ và bền vững.

Việc phát triển và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là điều kiện tiên quyết cho tương lai phát triển của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức nghiên cứu.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho nguồn nhân lực trẻ, thanh niên cùng với việc cung cấp đủ nguồn lực tài chính và chuyên môn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo.

Đặc biệt, việc mở rộng quan hệ quốc tế và kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu sẽ giúp Việt Nam tiếp cận với các nguồn lực, kiến thức và công nghệ tiên tiến, từ đó thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng bền vững và hiệu quả./.

