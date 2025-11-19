Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông trên sông Dần Xây sau sự cố lật sà lan

Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng lưu thông trên sông Dần Xây sau vụ sà lan chở cát bị mất lái, va trụ cầu và lật trong đêm 17/11 để đảm bảo an toàn.

Tiến Lực
Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Ngày 19/11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về hạn chế lưu thông trên tuyến sông Dần Xây (xã Cần Giờ) sau sự cố sà lan chở cát bị mất lái, va trụ cầu và lật úp trong đêm 17/11.

Trước đó, khoảng 23 giờ 35 ngày 17/11, phương tiện sà lan tự hành chở cát biển số SG 10420 (trọng tải 3.165 tấn, công suất 1.014 CV) lưu thông từ tuyến sông Dần Xây ra sông Lòng Tàu.

Khi đến khu vực gần cầu Dần Xây thuộc xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị mất lái, va chạm với đế trụ cầu Dần Xây làm cho phương tiện bị nghiêng và sau đó bị úp ngược.

Nhằm đảm bảo an toàn đường thủy tại khu vực, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, từ ngày 19/11 đến khi có thông báo luồng đường thủy nội địa mới, trên tuyến sông Dần Xây thuộc xã Cần Giờ (khu vực cầu Dần Xây) hạn chế lưu thông phương tiện.

Người điều khiển phương tiện thủy hành trình qua khu vực hạn chế lưu thông nêu trên tăng cường công tác cảnh giới; hành trình một chiều, tránh xa khu vực tai nạn; không vượt nhau; giữ tốc độ và khoảng cách phù hợp; hạn chế tạo sóng.

Bên cạnh đó, các tàu thuyền hành trình duy trì thông tin liên lạc, tuân thủ theo yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, cảnh giới tại hiện trường (Đội Cảnh sát đường thủy số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố, Phân khu 4 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố, Trung tâm Quản lý Đường thủy).

Các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng qua Trung tâm Quản lý Đường thủy (điện thoại 028.3920.5332) để được hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sà lan #sông Dần Xây #Cần Giờ #tai nạn thủy Tp. Hồ Chí Minh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên trong phiên tòa xét xử vụ kẹo Kera

Sáng 19/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cùng 4 bị cáo liên quan đến cáo buộc “lừa dối khách hàng” khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Tổng số 5 bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (giám đốc), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng du mục), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), Lê Thành Công và Thùy Tiên. Cả năm bị cáo bị truy tố theo khoản 2 điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 1-5 năm tù hoặc phạt tiền 100-500 triệu đồng.