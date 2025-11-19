Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông trên sông Dần Xây sau sự cố lật sà lan

Ngày 19/11, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn về hạn chế lưu thông trên tuyến sông Dần Xây (xã Cần Giờ) sau sự cố sà lan chở cát bị mất lái, va trụ cầu và lật úp trong đêm 17/11.

Trước đó, khoảng 23 giờ 35 ngày 17/11, phương tiện sà lan tự hành chở cát biển số SG 10420 (trọng tải 3.165 tấn, công suất 1.014 CV) lưu thông từ tuyến sông Dần Xây ra sông Lòng Tàu.

Khi đến khu vực gần cầu Dần Xây thuộc xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị mất lái, va chạm với đế trụ cầu Dần Xây làm cho phương tiện bị nghiêng và sau đó bị úp ngược.

Nhằm đảm bảo an toàn đường thủy tại khu vực, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, từ ngày 19/11 đến khi có thông báo luồng đường thủy nội địa mới, trên tuyến sông Dần Xây thuộc xã Cần Giờ (khu vực cầu Dần Xây) hạn chế lưu thông phương tiện.

Người điều khiển phương tiện thủy hành trình qua khu vực hạn chế lưu thông nêu trên tăng cường công tác cảnh giới; hành trình một chiều, tránh xa khu vực tai nạn; không vượt nhau; giữ tốc độ và khoảng cách phù hợp; hạn chế tạo sóng.

Bên cạnh đó, các tàu thuyền hành trình duy trì thông tin liên lạc, tuân thủ theo yêu cầu, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, cảnh giới tại hiện trường (Đội Cảnh sát đường thủy số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố, Phân khu 4 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố, Trung tâm Quản lý Đường thủy).

Các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng qua Trung tâm Quản lý Đường thủy (điện thoại 028.3920.5332) để được hỗ trợ./.

