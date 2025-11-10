Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Rác thải đại dương tràn vào bãi biển bãi Sau

Hàng năm, các bãi biển của Thành phố Hồ Chí Minh hứng chịu từ 2-3 đợt rác đại dương, kết thúc vào tháng 10 nhưng năm nay, rác đại dương tràn vào nhiều đợt và kéo dài liên tục từ tháng 5 đến nay.

Đoàn Mạnh Dương
Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (Vesco) thu gom rác thải đại dương. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (Vesco) thu gom rác thải đại dương. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Sáng 10/11, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (VESCO) đã huy động lực lượng thu gom rác thải đại dương tràn vào toàn tuyến bãi biển bãi Sau, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là năm đầu tiên, đến tháng 11 vẫn còn rác thải đại dương tràn vào, trong khi những năm trước đây thường kết thúc vào cuối tháng 10.

Theo công ty, lượng rác tràn vào bãi tắm bắt đầu từ rạng sáng 10/11 với số lượng lớn trên chiều dài hơn 3 km của toàn bộ bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng (từ đường Phan Chu Trinh đến Khu du lịch Paradise).

Lượng rác thải đại dương với đủ loại từ lục bình, củi khô, thùng xốp, bàn ghế nệm, túi ni lông, đồ nhựa…

Tổng giám đốc VESCO Phan Xuân Huân cho biết, đơn vị đã huy động hơn 30 công nhân, 2 xe quốc ủi, 2 xe tải loại 3-5 khối, 2 xe hooklift và thuê thêm 5 xe tải loại 5 tấn để triển khai thu dọn rác.

ttxvn-rac-thai-dai-duong-1.jpg
Công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (Vesco) thu gom rác thải. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Trong buổi sáng 10/11, đơn vị đã thu gom được hơn 50 tấn rác các loại. Chưa có năm nào đến tháng 11 vẫn còn rác thải đại dương tràn vào các bãi biển và với số lượng nhiều như năm nay.

VESCO dự kiến, việc thu gom rác phải thực hiện liên tục suốt 2 ngày mới hoàn thành. Tuy nhiên, lượng rác đại dương vẫn tiếp tục đổ về bãi biển khiến việc thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Hàng năm, các bãi biển khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh phải hứng chịu từ 2-3 đợt rác đại dương và thường kết thúc vào tháng 10.

Rác tràn vào chỉ diễn ra 5-7 ngày/đợt, nhưng năm nay, rác đại dương tràn vào nhiều đợt và kéo dài liên tục suốt từ tháng 5 đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)
