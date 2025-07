Thời tiết đêm 25/7: Tám tỉnh có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 18 giờ qua (từ 23h đêm 24/7 đến 17h ngày 25/7), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to.

Cụ thể: Nậm Hàng 162,4mm (Lai Châu); Mường Tùng 168,8mm (Điện Biên); Chiềng Lao 162,8mm (Sơn La); Na Mèo 93,4mm (Phú Thọ); Phìn Ngan 106,2mm (Lào Cai); Hồ Thầu 84,2mm (Tuyên Quang); Nam Động 74mm (Thanh Hóa)...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau:

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa từ 20-30mm, có nơi trên 70mm; riêng Thanh Hoá, Nghệ An có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường của Lai Châu: Nậm Hàng, Khoen On, Bum Nưa, Bum Tở, Dào San, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Đoàn Kết, Pa Ủ, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Thu Lũm, Tủa Sín Chải.

Các xã/phường của Điện Biên: Mường Tùng, Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè.

Các xã/phường của Sơn La: Chiềng Lao, Mường Khiêng, Mường La, P. Mộc Châu, Tân Yên; Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sại, Co Mạ, Đoàn Kết, Gia Phù, Long Hẹ, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Sại, Chiềng An, Mộc Sơn, Quỳnh Nhai, Suối Tọ, Tà Hộc, Tạ Khoa, Tà Xùa, Thuận Châu, Tô Múa.

Các xã/phường của Phú Thọ: Mai Châu; Bao La, Mai Hạ, Mường Thàng, Tân Lạc, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Vân Sơn.

Các xã/phường của Lào Cai: Bát Xát, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Yên, Cao Sơn, Chế Tạo, Đông Cuông, Lâm Giang, Lục Yên, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Hum, Mường Khương, Nậm Có, Si Ma Cai, Sín Chéng, Trấn Yên, Trịnh Tường, Y Tý.

Các xã/phường của Tuyên Quang: Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Đồng Tâm, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hồng Thái, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nấm Dẩn, Ngọc Đường, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Thắng Mố, Tri Phú, Trung Thịnh, Tùng Bá, Yên Hoa, Yên Minh.

Các xã/phường của Thanh Hóa: Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Vân, Giao An, Ngọc Lặc, Nguyệt.

Các xã/phương của Nghệ An: Bắc Lý, Châu Bình, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 25 ngày 26/7

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có nhiều mây, trời có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn gây ngập một con phố ở Thủ đô Hà Nội hôm 19/7 vừa qua. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

- Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

- Trời nhiều mây. Phía Bắc (gồm Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ban ngày có mưa rào và dông rải rác, ban đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực miền Đông vào chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C./.

