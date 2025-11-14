Thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc trời nắng, đêm và sáng rét

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/11 hầu hết là ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét ở phía Bắc, còn Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C. Trên biển, ngày và đêm 14/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-5m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 15/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt Những ngày tới, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng; lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.